La Tefaf attire moins mais bat ses records

Contre le maelstrom viral et les remous des suspicions sur le marché de l’art, la Tefaf de Maastricht, première foire mondiale des œuvres antiques et classiques, maintient son rang. Visite guidée

Le coronavirus a eu raison de plusieurs foires dans le monde, notamment Art Basel Hong Kong et Art Dubai. Il a repoussé ou fait vite fermer des expositions majeures, notamment "Raphaël" aux Écuries du Quirinal, à Rome, trois jours après l’ouverture. La Tefaf (pour "The european fine art fair) de Maastricht, première foire au monde d'oeuvres antiques et classiques, tient bon et, quelques jours avant l’ouverture, ses organisateurs ont fièrement confirmé. Ils ont bien fait.

Vue en plein écran Une arche de fondation Dogon (Mali). XVIe-XVIIe siècle (galerie Bernard Dulon). ©Bernard Dulon

Avec 282 galeries participantes, plus du double de la BRAFA (130 en 2020), cette édition de la Tefaf atteint un record.

Avec 282 galeries participantes, plus du double de la Brafa (130 en 2020), cette édition atteint un record. Lors de notre visite le 5 mars, l’affluence était certes moindre, nombre d’acteurs asiatiques et américains, aux premiers rangs mondiaux, s’étant abstenus. Des musées comme le Metropolitan Museum of Art (New York) ou la National Gallery (Washington) ont dissuadé leurs conservateurs. En ce jour de préouverture, la fréquentation avait baissé de 29 %. Si l’édition 2020 est contrastée, le galion de Maastricht regorge néanmoins de trésors. Rappelons que la Tefaf, aux prix moins accessibles que ceux de la Brafa, se concentre sur ses points forts: les périodes classiques et antiques, le registre tribal, et le design.

Des pièces fondatrices

Bernard Dulon (Paris), figure tutélaire de l’art africain, a lu les bons auteurs (notamment l’ethnologue Marcel Griaule, autorité mondiale sur les Dogon), et présente deux objets rarissimes: une figure d’ancêtre en bois à patine croûteuse du peuple Tellem, implorant la pluie bras levés à la verticale du corps (XVIe siècle), et une arche de fondation dogon en bois sculpté, à tête et queue de cheval (XVIe-XVIIe siècle). Cette arche recevait les chairs sacrificielles propitiatoires lors de la fondation d’un village. Ce peuple n’en ayant fondé qu’une centaine, cette arche est d’autant plus rare. Sur ses deux flancs, elle aligne, séparés par un crocodile, huit esprits nommo qui ont ce même mouvement d’élancement du corps vers le ciel que la figure d’ancêtre tellem.

À l’autre bout du spectre, Yann Ferrandin a une galerie parisienne plus récente (2007). Le masque Yombe qu’il propose condense tout ce que le collectionneur de haut vol peut rechercher: la rareté (les masques de culture yombe sont très peu nombreux), l’expressivité (la ligne du visage en écu, la polychromie), l’étrangeté (la double fente des yeux et la légère béance de la bouche) rendent ce masque aux origines très limpides curieusement universel, tant il pourrait appartenir à d’autres cultures.

D’or et de papier

La galerie Brimo de Laroussilhe est l’une des plus anciennes de la foire, fondée en 1908 par Nicolas Brimo et Lucien Lascombes de Laroussilhe, 7, quai Voltaire, où vécut rien moins que le fondateur du Louvre, Vivant Denon. Philippe Carlier l’a reprise en 1991 et en a fait l’un des hauts-lieux mondiaux de l’art du Moyen-Âge et de la Renaissance, avant d’en confier depuis 2010 les rênes à sa fille Marie-Amélie, qui mène le vaisseau avec maestria. Elle présente un "Tableau d’Or" commandité par Jean de Lancastre vers 1423, miniature fascinante d’annonciation et de crucifixion travaillée à l’or et aux émaux translucides, composition d’une hallucinante complexité.

Vue en plein écran Tableau d'or et émaux de basse taille, Duc de Bedford (galerie Brimo de Laroussilhe) ©Brimo de Laroussilhe

Nous sautons les siècles pour la sculpture de Philippe Hiquily (1925-2013), "La Gifle" (1993), au mouvement exceptionnel, cousine de Mirò, vision dansée de la dispute, empreinte de puissance virevoltante et d’humour, qui trône chez Patrice Trigano (Paris). La galerie suédoise Jacksons présente un ensemble de pièces de design, notamment "Palette of the King" (1956), par l’un des architectes majeurs du XXe siècle, le Finnois Alvar Aalto. Ce couple d’une reine et d’un roi stylisés, en laminé de bouleau et de chêne, reprend la quintessence des voussures architecturales de celui qui voyait la peinture et la sculpture comme des "branches de l’arbre dont le tronc est l’architecture".

La tendance nippone et coréenne

Les extrême-orientaux marient leurs traditions graphiques et les influences occidentales avec une audace et une délicatesse hors pair.

Enfin, signe d’une tendance déjà très perceptible à la Brafa, quelques pièces coréennes et nippones. Les extrême-orientaux marient leurs traditions graphiques et les influences occidentales avec une audace et une délicatesse hors pair. C’est le cas du peintre et sculpteur minimaliste Lee Ufan, né en 1936, à la Hyundai Gallery (Corée du Sud), que présente aussi la Tina Kim Gallery (New York). Il forme un tandem idéal avec Minjung Kim, née en 1962, dont l’emploi de la calligraphie et du Hanji, le papier coréen en fibres de mûrier, légèrement brûlé et collé en superpositions arachnéennes, offre un envoûtement d’une suprême élégance.

Vue en plein écran "Phasing 2019" par l'artiste coréenne Minjung Kim. ©Minjung Kim

Axel et Boris Vervoordt ont parfaitement su capter ce mouvement en nous invitant dans un espace sombre d’où surgissent des huiles, collages et objets totémiques saisissants, avec une ample présence nippone et coréenne: mesh, filet d’acier peint aux plis optiques chatoyants de Katsuhiro Yamaguchi (1928-2018), "190120", huile sur toile de chanvre, cousine des toiles de Lee Ufan, "Meditation 93901" du Coréen Chung Chang-Sup (1927-2011), papier tak de mûrier sur toile, vagues et plis paisibles disposés dans quatre carrés, ou, à l’opposé, la puissance inouïe, déchirante du "Vaisravana (Bishamonten)" de Kazuo Shiraha (1924-2008).