Laurent Mercier, galeriste: "Miró n’aimait pas ce qui était fixe"

Quand vous est venue l’envie de cette exposition?

Laurent Mercier: Depuis une quinzaine d’années, je suis collectionneur de Miró. J’ai toujours rêvé de sa sculpture et possède sa «Jeune fille nue au long cou». Ici, à Bruxelles, il fallait combler un manque: c’est la première exposition Miró depuis 2011. Voici quatre ans, nous avons eu nos premières conversations avec Javier Molins, commissaire de maintes expositions Picasso et Miró, notamment. Avec la famille et lui, nous avons noué des liens entre époques, tissé un fil conducteur de cinq décennies: 1931 à 1981. Cela commence par sa «Femme nue» de 1931 et s’achève sur un dessin de 1981, «Untitled».