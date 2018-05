Le "Google Maps du 17e siècle" vendu 600.000 euros

L'Atlas Maior contient 592 cartes - toutes colorées à la main - et environ 3.000 pages de textes, des descriptions des continents, de régions et de pays.

La valeur de l'ouvrage, comportant onze volumes et souvent considéré comme le "Google Maps" du 17e siècle", était estimée entre 250.000 et 350.000 euros mais a finalement été emportée pour 600.000 euros. Edité en 1662, l'ouvrage se distingue par l'extrême précision des descriptions de tous les pays du monde qu'il contient. L'Atlas Maior contient 592 cartes -toutes colorées à la main- et compte environ 3.000 pages de textes, des descriptions des continents, de régions et de pays.