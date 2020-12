Le Louvre aux enchères

Le Louvre vend en ligne 24 lots d’exception. Certains regrettent des (sur)enchères mal inspirées.

La Royal Academy envisage de vendre un Michel-Ange pour éviter de licencier. Le Louvre a choisi d’autres compléments: les enchères, avec Christie’s et Drouot. Du 1er au 15 décembre, "Bid for the Louvre" propose notamment six œuvres d’artistes contemporains, dont un Pierre Soulages ("Peinture", estimée à 1 million d’euros), une pièce du Belge Johan Creten, et des expériences: visite des toits avec l’artiste JR (mise à prix: 5.000 euros), examen annuel de la "Joconde" (10.000 euros). Avec ses mécènes de prestige (Dior, Cartier, les hôtels Meurice ou Ritz), le Louvre offre aussi une nuit au Meurice ou un pique-nique étoilé sur l’Arc de Triomphe du Carrousel.

"Les projets éducatifs et sociaux sont au cœur de l’action du Louvre. La pandémie qui frappe surtout les plus fragiles les rend encore plus nécessaires." Jean-Luc Martinez Président-directeur du Louvre

Les gains iront à des "projets solidaires et éducatifs", notamment le Studio, inauguré en septembre 2021, espace de 1150 m2 destiné aux familles, groupes scolaires et publics prioritaires, 8 salles d’activités au coût de fonctionnement estimé à 800.000 euros. Jean-Michel Tobelem, professeur à l’École du Louvre, regrette la monétisation de "la marque Louvre" qui "s’inscrit dans un univers exclusif", à l’opposé de la mission publique du musée. Il y eut, plus démocratiques, la pyramide Lego en 2015, ou la DS Louvre.

Depuis 2003, le Louvre a diversifié ses revenus avec un fonds de dotation public (250 millions d'euros), des fonds privés (24,2 millions d'euros), 2,4 millions d'euros de recettes publicitaires (et 70 millions d'euros en 2023 du Louvre Abu Dhabi). Les pertes Covid s’élèvent à 90 millions.