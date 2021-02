Les belges ont dépensé 50 millions d’euros sur Catawiki en 2020

Dans un contexte où de nombreuses foires, marchés, galeries, hôtels de vente aux enchères et magasins ont dû cesser leurs activités, la plateforme d’enchères en ligne dédiée aux objets d’exceptions Catawiki s’est révélée être une solution pour les vendeurs professionnels, mais aussi pour les vendeurs particuliers qui cherchaient à augmenter leurs revenus. En 2020, 19.000 vendeurs belges ont soumis plus de 400.000 objets d’exception aux enchères sur la plateforme. Selon les chiffres communiqués par Catawiki, cela aurait généré plus de 40 millions en valeur marchande brute au total. Pour les professionnels, le but était de trouver une alternative aux ventes physiques annulées. Leurs gains moyens s'élèvent pour l’année 2020 à 29.000 euros.