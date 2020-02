Mythique Agneau mystique

L’œuvre la plus célèbre de Jan Van Eyck est passée à travers les âges, les catastrophes, les outrages et les guerres sans avoir rien perdu de sa superbe. Ou presque.

C’est certainement l’une des œuvres majeures de la peinture mondiale, une pièce maîtresse de l’art pour l’humanité, au même titre que la "Joconde", La Chapelle Sixtine, La "Ronde de Nuit" ou "Guernica"... "L’Agneau mystique" de Jan Van Eyck, qui sort de restauration, laisse éclater toute sa splendeur dans son écrin retrouvé de la cathédrale Saint-Bavon à Gand.



En cette année Van Eyck, le retable de Gand est l’objet de toutes les attentions, protégé et choyé comme le mérite ce joyau. "Mais cela n’a pas toujours été le cas", fait remarquer Harry De Paepe, historien, journaliste et auteur de "L’Agneau Mystique, admiré et volé", illustré par Jan van der Veken. "C’est même un miracle que cette œuvre majeure soit arrivée jusqu’à nous entière et en aussi bon état, à l’exception du panneau des ‘Juges intègres’, volé en 1934", constate-t-il.



Commandée par les époux Vijd, un échevin de Gand à Hubert Van Eyck, le retable sera achevé par son frère cadet Jan, qui laissera son nom à l’histoire comme auteur de l’"Agneau Mystique". L’inauguration du retable en 1432 fait sensation. On s’extasie devant la chatoyance des couleurs, la richesse des velours, des bijoux et des brocas représentés, la précision et la finesse des détails, les jeux de lumière.



Une telle splendeur ne peut évidemment qu’attirer les convoitises. Philippe II, le fils de Charles-Quint qui vient d’accéder au trône est subjugué par la beauté du retable et veut l’amener à Madrid. Les chanoines s’y opposent. Le retable est sauvé une première fois. Pas la dernière. En 1569, caché dans les combles de la cathédrale, le retable échappe à la fureur des iconoclastes protestants. Démembré par Joseph II, l’empereur d’Autriche et Comte de Flandre qui trouve Adam et Eve, trop "humains" à son goût, le retable sera encore démonté par les révolutionnaires français. Les quatre panneaux centraux sont emmenés à Paris et n’en reviendront qu’en 1815.

Le XIXe siècle n’est pas de tout repos pour le retable dont les panneaux sont dispersés entre Gand, Bruxelles et Berlin. Le XXe ne le sera pas moins. En prévision de l’invasion allemande de 1914 et de ses exactions, un chanoine cache les panneaux restés à Gand, au grand dam des Prussiens qui rêvaient de pouvoir les rassembler à Berlin. Finalement, les panneaux berlinois seront rapatriés en 1920 en Belgique à la faveur des dommages de guerre.



Mais ce qui donnera la plus grande part de son mystère au retable, c’est le vol de deux de ses panneaux le 11 avril 1934. Au matin, le bedeau découvre l’effraction. Panique dans la ville, où la police est trop occupée par un vol… de fromage. Quelques jours plus tard, l’évêché de Gand reçoit une demande de rançon. L’auteur s’engage à rendre l’un des panneaux pour prouver "sa bonne foi". Une partie de la rançon est versée mais les relations entre le ou les auteurs s’enveniment. Le second panneau ne sera jamais restitué.

Sept mois plus tard, un agent de change de Wetteren, militant du mouvement catholique, féru d’art et d’Arsène Lupin, avoue sur son lit de mort être l’auteur du vol. Mais sans révéler la cachette du précieux panneau dit des "Juges Intègres". "Sa culpabilité ne fait plus aucun doute aujourd’hui. Les preuves découvertes chez lui étaient accablantes. Sans doute n’était-il pas seul", juge Harry De Paepe. Mais aucune indication sur la cachette qu’il a choisie. L’enquête a été bâclée et celle menée dix ans plus tard par l’occupant allemand ne permet pas de lever le voile du mystère.



L’ensemble des panneaux, enfin rassemblés (exception faite de celui des Juges intègres), reviendront à Gand en 1946 grâce à l’action des Monument Men, cette escouade internationale de l’armée américaine chargée de retrouver les œuvres d’art spoliées par les Nazis.