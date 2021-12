Orsten Groom chez Templon et Danh Vō chez Hufkens: notre sélection galerie du week-end

Chez Templon, les toiles monumentales et iconoclastes d’Orsten Groom sont dignes d’un trip d’acide, pendant que chez Xavier Hufkens, Danh Vō renoue avec son père à travers la lettre d’un condamné à mort.

Un pirate de la toile

Simon Leibovitz-Grzeszczak est né en 1982 en Guyane, d’une famille juive polono-lituanienne. Un accident de santé le révèle à la peinture et, en 2009, diplômé des Beaux-Arts de Paris, il se rebaptise Orsten Groom. Sa série de grandes huiles, "SIEG MHUND KALUMNIATOR", dédiée à Freud et Moïse (qui auraient écouté Frank Zappa en promenant, dit-il, des "caniches crapoteux") et exposée chez Templon, compose une fresque électrique "d’art pariétal post-historique".

Orsten Groom fait son butin de ces "fatras hypnotiques", qu’il transfère sur la toile avec le déchaînement d’un abordage, encore plus vertigineux quand on chausse des lunettes 3D.

Le Guyano-polono-lituano-français s’inscrit entre deux piliers de notre Histoire, l’acte de naissance du monothéisme et le suicide collectif de 1939, année du dernier texte de Freud: "L’Homme Moïse et la religion monothéiste". Il y annonce que "Moïse n’était pas juif mais émule d’Akhénaton, assassiné par les Hébreux après leur sortie d’Égypte, et remplacé par un double, prophétique et iconoclaste". Quelques mois après, Freud meurt d’un cancer de la mâchoire. "Son dernier manuscrit", s’amuse Groom, "est un récit dédié à son caniche préféré, Topsy Chow-Chow, décédé… d’un cancer de la mâchoire. À mon sens, Sigmund a dû faire un transfert psychanalytique fatal... Le père de la psychanalyse (une cure par la parole) périt par la bouche, comme son chien, après avoir dédié son dernier livre à Moïse, prophète bègue". Cette "résonance buccale" lui inspire le jeu de son titre sur le prénom du Viennois (Sigmund), avec "Mund", la bouche, et "Hund", le chien.

Tel un pirate, Orsten Groom fait son butin de ces "fatras hypnotiques", qu’il transfère sur la toile avec le déchaînement d’un abordage, encore plus vertigineux quand on chausse des lunettes 3D. C’est aussi fort que ces psychotropes administrés par Freud à ses patients.

Vue en plein écran "Para Shemot" (2021), Orsten Groom. ©Courtesy Templon, Paris – Brussels

Lire aussi Foire Art Antwerp: Anvers et contre tout

De la main du père

Freud (encore lui) répondit un jour à Strindberg qui s’inquiétait du destin de sa nouvelle pièce, "Le Père": "un texte qui parle du père ne peut qu’être un succès". Chez Xavier Hufkens, l'artiste Danh Vō a invité la main de son père, longtemps calligraphe au Vietnam. "Assis des heures, il peignait des enseignes pour burgers et Coca-Cola, et détestait ça. J’ai longtemps eu une mauvaise relation avec lui et pourtant, dans une œuvre, comme lui, j’incorpore des objets ou leurs images."

"Comme mon jardin, mes expositions proposent de l’organique, de l’éphémère, le contraire de l’éternité à laquelle prétend le musée." Dahn Vō

À 4 ans, en 1979, le futur artiste conceptuel, aujourd’hui Berlinois, fuit à bord d’un bateau construit par son père, et la famille est accueillie au Danemark. Il a invité son père à calligraphier la lettre d’un condamné à mort, Théophane Vénard, missionnaire au Vietnam, qui écrit ses derniers mots avant d’être guillotiné: "nous sommes tous des fleurs plantées sur cette terre que Dieu cueille en son temps".

Vue en plein écran La lettre d’un condamné à mort, Théophane Vénard, missionnaire au Vietnam, calligraphiée par le père de Danh Vō. ©Danh Vô

Danh Vō se souvient: "Son corps a été rapatrié en France, mais sa tête est restée dans une église vietnamienne pleine de reliques missionnaires. Ce corps divisé, cette tête perdue, ne pouvaient qu’alerter l’artiste conceptuel, sourit-il. "J’ai donc invité mon père à calligraphier cette lettre, vendue 300 euros, partagés en trois entre lui, la galerie et moi." Il l’a aussi invité à calligraphier les noms des orchidées qui composent sa série photographiée avec son nouvel iPhone ("j’avais perdu le précédent"). À la lettre du mort et aux orchidées répondent des fragments de crucifixion sur des bois de charpente et des Cupidon de marbre découpés et logés dans une valise à compartiments de bois. "Comme mon jardin, mes expositions proposent de l’organique, de l’éphémère, le contraire de l’éternité à laquelle prétend le musée."