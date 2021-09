Parcours des Mondes, le salon des Arts premiers de Paris, attire les Belges

«La Flandre entend dresser un inventaire des objets prélevés par Napoléon. Est-ce bien raisonnable?» , s’interroge Bernard de Grunne, éminent galeriste bruxellois présent au Parcours. Il rappelle qu’un «siècle de travail des chercheurs et collectionneurs européens a permis de préserver le patrimoine artistique et immatérielle de l’Afrique».

La nouveauté 2021, c’est l’exposition dans l’espace d’accueil de six pièces Ulis, conjuguée avec monographie de l’astrophysicien Philippe Beaulieu, «Uli. Powerful Ancestors from the Pacific», fruit de cinq ans de travail. Les figures Ulis, statues anthropomorphes en bois de Nouvelle-Irlande (Papouasie-Nouvelle-Guinée) sont le réceptacle de la puissance des ancêtres, hermaphrodites, dotée d’un phallus et de seins proéminents, incarnation du pouvoir, de la procréation et de la mort.