Retour sur la saga "Salvator Mundi", le dernier de Vinci

Salvator Mundi, le tableau le plus cher de l’Histoire, est d’une authenticité douteuse. Avec une affaire d’État entre l’Arabie Saoudite et la France, révélée dans un documentaire, ce Christ devient un miroir des illusions.

C’est le dernier Léonard de Vinci en mains privées, le "Mona Lisa au masculin", mais il n’entrera pas au Louvre. Peint autour de 1500, vu dans un château londonien vers 1640, vendu aux enchères en 1763, racheté par un collectionneur anglais en 1900, revendu par son arrière-petit-fils en 1958 pour 45 livres, il est successivement attribué à deux disciples du maître, Bernardino Luini et Giovanni Boltraffio.

En 2005, le tableau réapparaît à Bâton Rouge en Louisiane chez un certain Basil Hendry qui l’a hérité de son père. Un expert de Christie’s serait venu examiner la collection paternelle en 2005, notamment un "machin avec Jésus Christ, d’à peine un mètre par soixante", dont il ne veut pas. L’œuvre est alors cédée à 1175 dollars dans la succession, vente assurée par une maison de la Nouvelle-Orléans. Le montant officiel de 8450 euros aurait été gonflé après coup par les marchands qui voulaient paraître moins ridicules.

Un expert de Christie’s serait venu examiner la collection paternelle en 2005, notamment un "machin avec Jésus Christ, d’à peine un mètre par soixante", dont il ne veut pas.

Voici la saga d’un tableau, que révèle le Français Antoine Vitkine dans un documentaire, "Salvator Mundi, la stupéfiante affaire du dernier Vinci".

Acte 1 – l’original ou la copie?

Les marchands qui l’acquièrent en Louisiane en 2005 pensent avoir retrouvé l’original de tous les Salvator Mundi, le tableau du maître le plus copié par ses disciples, qui serait caché sous les repeints successifs. Ils le font examiner et restaurer. L'œuvre est ensuite authentifiée et exposée par la National Gallery de Londres en 2011. Martin Kemp, expert mondial de Léonard, l’authentifie.

450 Millions de Dollars Le "Salvator Mundi" a été vendu à 450 millions de dollars en 2017.

En mai 2013, Yves Bouvier, marchand suisse influent, le rachète 75 millions de dollars chez Sotheby’s New York et le revend 24 heures plus tard à l’oligarque Dmitri Rybolovlev, 127 millions. Une procédure dresse les marchands contre Sotheby’s, et le Russe contre Bouvier et Sotheby’s, soupçonnés d’entente cachée.

Acte 2 – le Christ et le prince d’Arabie

Le 15 novembre 2017, Christie’s New York remet le couvert. L’acheteur, le prince Mohammed ben Salmane (alias MBS), débourse 450 millions de dollars pour le compte du ministère de la Culture et du Tourisme d’Abou Dhabi, qui destine l'œuvre au Louvre Abou Dhabi, inauguré le 8 novembre 2017 (en septembre 2018, l’exposition du tableau dans ce musée sera annulée, sans explication).

Le tableau reste trois mois au Louvre, analysé par le laboratoire du musée, le C2RMF. Conclusion: Léonard de Vinci n’a fait que prêter une main au tableau

En avril 2018, un sommet franco-saoudien évoque la présentation du "Salvator Mundi" au Louvre, dans le cadre d’un accord pour le développement de la région de l’oasis d’Al-Ula, 20 milliards de contrats pour les Français.

En juin 2019, selon la revue Arnet, le tableau serait à bord du yacht de MBS, le Serene.

Acte 3 – Salvator Mundi absent

En 2019-2020, l’exposition du Louvre pour le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci doit accueillir le "Salvator Mundi". Le tableau arrive à Paris en juin. Il reste trois mois au Louvre, analysé par le laboratoire du musée, le C2RMF, explique Jacques, l’un des hauts fonctionnaires interviewés sous couvert d’anonymat dans le film. Conclusion: de Vinci n’a fait que prêter une main au tableau et l’État français informe les Saoudiens.

En septembre 2019, MBS rétorque, énonçant ses conditions aux Français: montrez le "Salvator Mundi" à côté de "La Joconde". L’Arabie saoudite fait miroiter d’autres contrats. L’Élysée refuse. Le 21 octobre 2019, l’exposition est inaugurée sans le tableau. Pourtant, les tractations continuent.

En décembre 2019, dans un livret consacré au tableau, Jean-Luc Martinez, président du Louvre "confirme l’attribution de l’œuvre à Léonard de Vinci", avec les responsables du laboratoire C2RMF.

Fin octobre 2019, lors de la conférence "Davos in the Desert", organisée par le prince, le Belge Chris Dercon, président de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées, laisse entrevoir une porte de sortie et plaide en faveur de l’exposition au public de l’œuvre détenue au secret par son propriétaire. Des dispositions sont prises, notamment sur le plan des assurances, en cas de revirement et d’arrivée tardive.

Acte 4 – deux catalogues, deux ministres, deux vérités

Dénouement: ainsi que le révèle Art NewsPaper, le Louvre avait édité deux versions du catalogue, avec et sans "Salvator Mundi". Surtout, en décembre 2019, dans un livret consacré au tableau, Jean-Luc Martinez, président du Louvre "confirme l’attribution de l’œuvre à Léonard de Vinci", avec les responsables du laboratoire C2RMF. En soi, ce livret atteste que la décision élyséenne n’a pas été simple, notamment du fait de l’enthousiasme de deux ministres, Franck Riester (Culture) et Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères) pour les projets de développement franco-saoudiens.

Posséder le Christ

Vitkine connaît le prince héritier, il lui a consacré un documentaire en 2020, "MBS, prince d’Arabie". Quant à "l’oligarque russe", dit-il, "il s’est acheté le Christ, sauveur du monde. On touche ici à l’envie de posséder le Christ". Hypothèse qui atteste un désir sacrilège des puissances d’argent.

Toutefois, Vitkine nuit à son propos quand il affirme: "Aussi fou que cela puisse paraître pour un tableau à 450 millions de dollars, il n’a jamais été expertisé scientifiquement avec les moyens modernes de la science." Authentifié par Martin Kemp, par la National Gallery en 2011 et le Museum Dallas of Art en 2012, le tableau a été expertisé entre 2013 et 2017 par Nica Rieppi, experte de la société Art Analysis & Research, à la tête d’une équipe de six techniciens.

Vue en plein écran Le "Salvator Mundi" ne serait pas que de la main de Léonard de Vinci. © belga ©Â© Cinema Legacy Collection/The H

La vérité est ailleurs: l’expertise n’est pas qu’affaire de rayons X, de scanner ou de spectrographie. Elle ne confond pas ces outils indispensables et la connaissance du peintre (ici, de Vinci), de l’histoire de l’art, des techniques picturales. Les moyens d’investigation et les connaissances historiques des équipes du Louvre, fruits de décennies de travaux, sont inégalables.

En revanche, l’historien d’art Ben Lewis, dans "The Last Leonardo", critiquait la procédure d’authentification de la National Gallery en 2011, s’étonnant que le curateur Luke Syson ait tu les réserves d’autres experts, évoquant une possible distorsion de marché, la National Gallery n’ignorant pas que cela alimenterait la spéculation dans le cadre d’une vente future.

En tout état de cause, de 45 livres en 1958 à 450 millions de dollars en 2017, la trajectoire du "Salvator Mundi" transforme ce tableau en miroir des enjeux de pouvoir que cristallise l’œuvre d’art.