Ruud Van Empel: "Il y a une laideur de la beauté et une beauté de la laideur"

Exposées sur les 3 étages du Hangar, à Ixelles, toutes les œuvres de cette rétrospective ont déjà été vendues. Cela n’empêche pas d’aller admirer ces montages qui recomposent la réalité, pixel après pixel, pour mieux lui échapper.

Rétrospective ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

«Ruud van Empel»

«Ruud van Empel»

25 years of photo works >Jusqu'au 18/7/20 au Hangar - Photo Art Center, place du Châtelain, 18, 1050 Bruxelles

Ses images d’enfants noirs sont devenus un emblème d’innocence, reprises sur Instagram par les partisans de Black Live Matters. Ruud van Empel est né à Breda aux Pays-bas. Il est photographe. Non, peintre. Non, designer. Non, portraitiste. Non, photoshoppeur. Non, illusionniste. Il est tout cela, et ce qu’on appellera d’un terme ancien, un "imagier", ces moines enlumineurs, peintres et sculpteurs du Moyen-Âge, artisans qui taillaient des images de la beauté.

Étudiant en design, Ruud se plie aux règles du Bauhaus où, selon la fameuse formule, la forme suit la fonction. Il s’en écarte et ressent que "la beauté peut être laide". C’est un sentiment qui "m’est venu tôt, enfant, dans les années soixante: avec ma mère, je regardais des fleurs. Elle les trouvait belles, et moi je les trouvais laides, leurs couleurs trop vives". Il creuse cette sensation, la tourne et la retourne comme plus tard il tournera et retournera la matière de ses images. "J’ai perçu que c’était à double face: il y a une laideur de la beauté et une beauté de la laideur."

«Mes montages sont une forme d’assaut contre la réalité qui, perdant ses proportions réelles, trouble comme un cauchemar. Ainsi, ceux qui voient mes images ne savent pas toujours comment les regarder». Ruud Van Empel Plasticien photographe

Il aborde cette dualité par le noir et blanc. Ses premiers travaux dépendent de la puissance de traitement des PowerMac des années 1990. Il aborde sa technique d’inserts d’images dans l’image. Cette chirurgie sensible gagne en complexité avec l’arrivée de processeurs graphiques plus puissants, qui lui ouvrent les portes de la couleur. Il s’engage dans ce qu’il appelle un "montage, une forme d’assaut contre la réalité qui, perdant ses proportions réelles, trouble comme un cauchemar. Ainsi, ceux qui voient mes images ne savent pas toujours comment les regarder". En 2000, ses "Study for Women" créent des personnages à partir de photos des plus grands top models. "C’était un plongeon dans des milliers d’archives: quand on ne peut faire poser le modèle, il faut trouver l’image de la bonne position…"



Ruud van Empel at Beetles+Huxley

Illusion totale

Ensuite, il met en scène ses modèles dans son studio et les recompose pixel après pixel, grain de la peau, reflet de l’œil, tissé de l’étoffe. L’illusion est totale: en 2006, le directeur de Rochester House (Kodak), le plus ancien musée de la photo du monde, croit à des images d’archives sans saisir qu’il s’agit de montages-collages.



Tout son travail est une évasion non au sens touristique, mais libertaire: une échappée à la réalité. Il évoque le portrait d’une fillette dans la forêt: "Je suis guidé par toutes les images que j’ai vues, dont une copie est restée imprimée dans mon cerveau. Cette fillette est très ancienne, je l’ai travaillée de mémoire, elle est là depuis longtemps, je le sais". Chez lui, cette présence de la mémoire est poignante. C’est elle qui fait de lui un cousin de Tim Burton et Bob Wilson, deux autres maîtres de la limite ineffable entre profondeur du rêve et surface de l’image.

Vue en plein écran Ruud Van Empel, "Theatre #8" (2013).

Sa récente exposition "Making Nature" (2019) recomposait une nature sans humains, de cactus, de pétales et de feuilles diaphanes qu’il a photographiés à Cuba, au Surinam, au Sri Lanka, "comme celles qu’on a chez soi et qui sont si laides", sourit-il.

La totalité des œuvres du Hangar est vendue. Il ne s’écoule pas de semaine sans que des collectionneurs le sollicitent (parmi eux, Elton John, qui en possède dix-neuf dans ses bureaux d’Atlanta, a chanté en 2009 "Goodbye Yellow Brick Road" à Rotterdam en dédiant sa chanson "à mon photographe préféré").

Ces images d’une inquiétante familiarité inspirent une sidération et vibrent d’une vie qui existe sans exister.



A voir aussi au Hangar: les chants des Walé Dans la forêt du Congo, des femmes pygmées, mères pour la première fois, les «Walé» ou «femmes qui allaitent», vivent recluses avec leurs enfants. Elles se maquillent d’une poudre d’arbre ngola et d’huile de palme faite pour attirer l’attention dans le respect de l’interdit sexuel et créent danses et chants. Le strasbourgeois Patrick Willocq révèle les visages enluminées de ces jeunes mères: leur rituel initiatique se marie au rituel photographique. Superbe! JFHG >Jusqu’au 18.07





Vue en plein écran Patrick Willock, "Walé Lokito, as pretty as a caterpillar" (2012).