Si les galeries ne viennent pas à la Brafa, la Brafa ira à elles

Privées de leur rassemblement annuel sur le site de Tour & Taxis, à Bruxelles, Covid oblige, les 129 galeries participant à la Brafa Art Fair 2021 accueillent chez elles, à Bruxelles, Anvers, Genève, Londres, Milan ou Paris, mais s’exposent toutes sur le portail de la foire.

La Brafa 2021 s’est muée en archipel. D’île en île, c’est une chasse au trésor où Harold T’Kint (lire ci-contre), président de la Brafa, voit quelques dominantes se dessiner, «notamment une tendance à acheter des objets plus classiques d’artistes plus anciens». Il constate ainsi «un retour aux symbolistes et fauvistes, préférés à d’autres écoles plus minimalistes, et une redécouverte des impressionnistes» (qui n’est pas sans incidence dans un contexte de Brexit où ces œuvres, vendues par exemple par les grandes maisons de vente anglaises, pourraient ensuite regagner leur marché «naturel» français).

Brafa 2021 Edition décentralisée du 27 au 31/1/2021 >Portail web unique

Directeur de la Patinoire-Valérie Bach, Constantin Chariot se félicite «au milieu de ce délire sanitaire et du repli craintif qui est à craindre, de l’initiative heureuse de la Brafa et de sa persévérance. Toute exposition virtuelle est un fiasco. Cette réinvention décentralisée est une lumière d’espoir dans un tunnel.»

«notamment une tendance à acheter des objets plus classiques d’artistes plus anciens.» Harold T'Kint Président de la Brafa

Didier Claes, vice-président de la Brafa, en tire une leçon: «A contrario, la pandémie nous montre la limite des relations virtuelles, qui ne sauraient remplacer les liens réels.» Dans cette édition, nous avons été aimantés par trois grandes familles: les arts premiers, tribaux et antiques; des œuvres et objets du XXe siècle; et quelques pièces insolites de diverses périodes. Cette chasse au trésor nous mène de Paris à Londres, de Milan à New York, de Bruxelles à Fribourg.

Vue en plein écran ©Yann Ferrandin

Les Anciens

Le masque de théâtre Nô (ou Noh) que présente le parisien Yann Ferrandin, qui a le chic pour découvrir des masques bichromes envoûtants, est taillé dans un bois d’hinoki, une variété de cyprès japonais, travaillé au plâtre, au pigment et à la laque, une pièce datant de la fin de la période Edo (XVIIIe-XIXe siècle), associé au rôle de fukai, celui d’une femme gracieuse d’âge mûr.

«La pandémie nous montre la limite des relations virtuelles, qui ne sauraient remplacer les liens réels.» Didier Claes Vice-Président de la Brafa

Desmet nous emmène au xe ou au xie siècle avec un trésor viking en forme de vase, composé d’ustensiles de métal scellés ensemble par l’oxydation pour composer comme le récipient (perdu) dans lequel ils étaient contenus (des hameçons, des clous, des ciseaux, des lames de haches, etc.). Ce vestige est l’empreinte d’un contenant disparu, mais ce pourrait être une tête sculptée, une vanité, un masque. Cette incertitude de l’objet et de sa nature est ici fascinante.

Le plus lointain passé est ici celui de la galerie allemande Günter Puhze, avec ce masque romano-égyptien du IIe siècle de jeune femme, en carton, textile, or et verre, aux pupilles incrustées de verre noir.

Vue en plein écran «Composition surréaliste» (1932) de Calder chez Brame & Lorenceau mais exposée à La Patinoire royale (Bruxelles). ©doc

Les Modernes

Calder a créé les mobiles que l’on sait. Ses gouaches sur papier restituent en deux dimensions la danse de ses mobiles. La double galerie AB-BA présente sa «Composition abstraite» de 1946 (Paris, AB-BA) était un cadeau à Ginette Hamon, épouse du cinéaste Paul Painlevé, qui réalisa des documentaires sur la faune sous-marine et «Le grand cirque de Calder». Étrangement, cette gouache organique cumule les deux: la faune sous-marine et le cirque.

Il faut y associer la très ironique et somptueuse Composition surréaliste (1932) du même Calder, accueillie par La Patinoire Royale avec la parisienne Brame & Lorenceau, dont le prix élevé pour une encre sur papier (190.000 euros) montre toute la valeur de l’empreinte du mouvement.

«Toute exposition virtuelle est un fiasco. Cette réinvention décentralisée est une lumière d’espoir dans un tunnel.» Constantin Chariot Directeur de la Patinoire-Valérie Bach

À l’autre extrémité du spectre néo-réaliste, explorateur des champs d’énergie magnétique, l’Athénien Takis, à Paris depuis les années 1950, savant intuitif, cousin de Calder et de Tinguely, offre toute sa «science magique» dans la grâce infinie de son «Signal» de 1970, quatre lignes de fer, de bronze et d’acier qui oscillent chez Baronian Xippas (Bruxelles-Knokke).

Chez Philippe Heim (Bruxelles), l’équilibre devient concrétion avec la «White Composition» (2018) de Pablo Atchugarry (né à Montevideo en 1954), feuilleté vertical de marbre de Carrare (la ville lui a décerné le prix Michel-Ange), sculpteur présent à la 50e Biennale de Venise 2003.

Outre des merveilles comme les gravures de Paul Klee ou les encres d’Albert Gleizes, de Zao-Wou-Ki ou Henri Michaux, la galerie suisse Schifferli présente un objet insolite du grand Belge Raoul Ubac, né à Malmédy en 1910, une «Tête sans titre» (Untitled Head), de 1969, en pierre recouverte d’un amalgame de résine et de poudre d’ardoise.

129 galeries Participent à la Brafa 2021.

Chez Hurtebise (Paris), une gouache sur papier (Sans titre, 1984) intensément lumineuse à la si large palette du très grand Chu Teh-Chun (né à Baitu en 1920 et mort à Paris en 2014) est traversée toute entière d’un mouvement majestueux et tremblé, une vague qui emporterait tout un monde avec une légère gravité. Chu Teh-Chun fait partie de ces artistes chinois qui vinrent à Paris sceller le mariage de la calligraphie et de l’abstraction lyrique.

Vue en plein écran Crucifix espagnol en bois sculpté et peint (1380-1430) à la galerie Chiale (Racconigi, Bruxelles). ©Chiale

Et les insolites

Rien de plus électrisant que de révéler l’autre versant d’un artiste majeur. Repetto (Londres, Milan) propose une pièce insolite, lumineuse, torturée de l’Italo-argentin Lucio Fontana, membre à Paris du groupe Abstraction-Création, artiste majeur du XXe siècle surtout pour ses «Tagli», ses incisions dans la toile. Ici, c’est un Christ (1956-1957) en céramique polychrome, torsion minérale du corps christique dont l’âpreté est démentie par la légèreté des teintes bleues et blanchâtres.

Il faut y associer l’inattendu crucifix de bois sculpté et peint d’origine hispanique (1380-1430), dont les bras ouverts et le corps offert font un écho étrange au Fontana (galerie Chiale, Racconigi, Italie, et Bruxelles).

À ce chapitre des insolites d’exception, Finch (Londres) offre cette vanité allemande en ivoire sculpté du début du XVIIIe siècle, où une salamandre et un serpent s’insinuent dans le crâne en partie-décomposé d’où pendent des lambeaux de peau et de muscles.

Visit BRAFA in the Galleries in January 2021!