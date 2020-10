Tefaf New York: en ligne et certifiée

La plus somptueuse foire d’art du monde, Tefaf Maastricht, se décline à New York, cette année en ligne avec 15 galeries belges de renom. Le président de cette édition new-yorkaise, le galeriste Hidde van Seggelen, insiste sur l’un de ses atouts cruciaux: l’expertise stricte des œuvres, ou "vetting".

La Tefaf est mondialement réputée pour son filtrage draconien des œuvres retenues. Présidé par Wim Pijbes, cet outil regroupe 180 experts au sein de 30 comités et associe des universitaires sans aucun lien avec le commerce de l’art . «Mais comment évaluer en ligne un masque africain?», s’interroge Hidde van Seggelen , galeriste installé à Hambourg depuis 2018, président de Tefaf New York. «Ne pouvant placer l’objet sous le microscope, nous avons dû écarter les rares qui soulevaient le moindre doute.»

Le vetting traditionnel repose sur trois piliers: la place de l’œuvre dans l’histoire, sa provenance, et son aspect matériel. En ligne, seuls les deux premiers restent valides. La société londonienne Art Loss Register, première base de données mondiales d’œuvres perdues ou volées, appose son sceau de vérification sur chaque pièce .

«L’autre règle (un objet par galerie) a été une ‘figure imposée’ stimulante pour nos 298 participants», dont 94 Américains, 80 Britanniques, 30 Français, quelques Asiatiques, et un fort contingent de 15 Belges. Chaque galerie a son portail, et les membres des comités de vetting les leurs. Le site offre de somptueuses vidéos de présentation des galeries et trois conférences en ligne.