"Tous les indicateurs sont au vert comme jamais depuis trente ans" pour le marché de l'art

Avec une progression de 20% en 2017, le marché de l'art est au beau fixe. Il s'affirme de plus en plus "comme un véritable placement alternatif", selon le rapport annuel d'Artprice.

Après deux années de repli, le produit des ventes aux enchères de "Fine Art" dans le monde s'est élevé à 14,9 milliards de dollars contre 12,45 milliards en 2016, indique le rapport du leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'art.

Le "Fine Art" comprend les peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes, vidéos, installations, tapisseries. Antiquités, biens culturels anonymes et mobilier ne sont pas pris en compte;

Cette nette reprise touche le marché occidental comme le marché chinois et "se ressent à travers toutes les gammes de prix", même si ces performances ont été d'abord réalisées grâce à des ventes records historiques.

Boom des transactions en ligne

"Tous les indicateurs sont au vert comme jamais depuis trente ans", souligne le président-fondateur d'Artprice, Thierry Ehrmann. Il pointe notamment le "parfait" taux d'invendus (34%) ."Les grandes puissances du marché de l'art montrent, de concert, tous les signes d'une croissance ferme et durable."

Le redressement constaté est dû en grande partie au dynamisme des marchés américain (+ 27%) et britannique (+ 13%). La vente record par Christie's à New York du "Salvator Mundi" de Léonard de Vinci (450 millions de dollars) a boosté les résultats aux Etats-Unis : cette transaction représente à elle seule 9% du marché américain et 3% du marché mondial.