Un Belge aurait acheté un Rembrandt pour... 500 euros

"Une oeuvre exceptionnelle"

D'après un artiste et restaurateur d'art, la toile "Ecce homo" présente notamment plusieurs caractéristiques chères à Rembrandt, figure centrale dans l'histoire de l'art baroque néerlandais et européen du XVIIe siècle. Un membre de la Chambre belge des experts en oeuvres d'art ajoute que le tableau est une "oeuvre exceptionnelle" et l'évalue à plus de 30 millions d'euros. L'heureux propriétaire a décidé de vendre le tableau et envisage d'investir le bénéfice dans son club de football favori.