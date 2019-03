Un Picasso volé réapparaît 20 ans plus tard

Un spécialiste de Picasso new-yorkais et Dick Ellis, détective retraité et fondateur de l’unité d’art et d’antiquité de Scotland Yard, ont reconnu l’authenticité de l’œuvre. Selon Arthur Brand, il est plus que probable que cette dernière soit passée dans les mains de différents propriétaires depuis son vol. Elle a sûrement également été utilisée comme garantie dans des trafics de drogue ou d’armes.