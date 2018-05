Un Rembrandt inconnu découvert à Amsterdam

Jan Six est un marchand d'art de 39 ans. En plus d'être un collectionneur des plus avertis, il est le descendant direct de la famille Six et plus précisément d'un autre Jan Six, un mécène ayant vécu au milieu du 17e siècle. Le Jan Six de notre siècle possède à Amsterdam un atelier spécialisé dans la vente des grands peintres de l'Ecole hollandaise et de l'art baroque européen.