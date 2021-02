Un livre d'Éluard illustré par Miro adjugé pour près de 170.000 euros

«À toute épreuve», recueil de 1958 du poète surréaliste, est une œuvre «considérée aujourd'hui comme l'un des plus beaux livres d'artistes jamais réalisés» , a rappelé Christie's dans un communiqué. Ce livre issu de la vente de la bibliothèque du collectionneur Paul Destribats était estimé entre 50.000 et 70.000 euros. Il est parti à 168.750 euros.

Un autre ouvrage illustré par Miro, «Parler seul» du poète Tristan Tzara, a été adjugé à 90.000 euros, contre une estimation haute à 20.000 euros. La Bibliothèque nationale de France (BnF) a acquis jeudi quatre volumes: deux de l'artiste Jean Dubuffet, un du poète Ghérasim Luca et un des artistes Roberto Altmann et Pierre-Armand Gette. C'était le troisième et dernier volet de la vente de la «bibliothèque des avant-gardes» de Paul Destribats (1926-2017), spécialiste des arts et de la littérature du XXe siècle.