Un tableau de Van Gogh volé dans un musée fermé à cause du coronavirus

Une œuvre de Vincent van Gogh a été volée au musée néerlandais Singer Laren dans la nuit de dimanche à lundi. Sa valeur est estimée entre un et six millions d'euros.

Un tableau du peintre néerlandais Vincent van Gogh a été dérobé dans un musée des Pays-Bas, actuellement fermé au public en raison de la pandémie de Covid-19. "Il y a eu une effraction hier (dimanche) soir et un tableau de Van Gogh a été volé", a déclaré Evert van Os, directeur général du musée Singer Laren, lors d'une conférence de presse, précisant qu'il s'agit de la peinture "Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar" (Jardin de printemps, le jardin du presbytère de Nuenen au printemps, NDLR). "Nous sommes en colère, choqués et tristes", a-t-il précisé.