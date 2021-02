Un violoncelle d’exception aux enchères pour soutenir les musiciens

La maison de vente Bernaerts propose à l’achat un instrument créé avec dévouement en plein confinement par le luthier belge Joris Wouters. Les bénéfices de la vente Cello for Charity seront reversés à des musiciens fragilisés.

Lors du confinement, Joris Wouters a trouvé refuge dans son métier d’artisan: la fabrication et restauration d’instruments à cordes frottées. Après 35 ans d’expérience acquise au rythme de la création de 130 instruments, aujourd’hui joués à travers le monde, ce luthier basé en Campine a vu dans le lockdown le moment de s’adonner à la réalisation de son "magnum opus", un violoncelle d’exception – "le meilleur instrument que j’aie jamais réalisé". Combien de temps y a-t-il travaillé? "À peu près 9 mois… une grossesse", rigole Joris Wouters. En précisant que normalement, la réalisation d’un violoncelle lui prend plus d’un an.

Le temps libéré par le lockdown a précipité l’accouchement de cet instrument unique fait d’érable, de pin, d’ébène, de bois de rose et de cytise issu du jardin de son créateur. Une petite merveille qui libère un son exquis, ce que confirment les violoncellistes Roel Dieltiens, ambassadeur du projet, et Mischa Maisky, musicien primé au Concours international Tchaïkovski, qui ont tous deux testé l’instrument. Comment s’assurer de la qualité acoustique? "En fait, on connaît le son avant même d’assembler un violoncelle", explique Joris Wouters. Tout repose sur le choix de matériaux de qualité et sur l’accord parfait de la rigidité des différentes composantes. Pour cet instrument, Wouters s’est basé sur un patron historique venu tout droit du berceau du violoncelle, l’Italie, une pratique commune parmi les luthiers: "Il ne faut pas toujours chercher à réinventer la roue. En matière de fabrication de violoncelle, l’innovation est rarement une réussite."

Vue en plein écran ©Studio Bernaerts

Investir dans un monde meilleur

Outre sa réalisation de A à Z – "sauf les cordes! La métallurgie, c’est un autre métier" –, Joris Wouters s’est également penché sur la destination de son instrument. Pour la déterminer, il s’est laissé mener par ses idéaux plutôt que l’appât du gain, comme le signale la phrase manifeste qu’il a inscrite dans le violoncelle: "This instrument is meant to make the world sound better, not to be sold."

Pourtant, c’est bien aux enchères que l’instrument sera proposé ce jeudi 18 février, l’arène par excellence où se rencontrent l’offre et la demande. L’opération, baptisée "Cello for Charity", sera menée en ligne par la maison de vente Bernaerts (Anvers). "Oui, cela peut sembler contradictoire", avoue Joris Wouters. "Mais en fait, je n’entre pas dans le circuit commercial. Je fais don du violoncelle. Sa mise en vente professionnelle n’a qu’un seul but: réunir des fonds pour la bonne cause." Et cette cause est double. Une partie de l’argent résultant de la vente sera distribuée en Belgique parmi des musiciens classiques touchés par les mesures sanitaires, via l’intermédiaire de l’ASBL ArtistsUnited, qui défend leurs intérêts. L’autre partie voyagera jusqu’à Mossoul (Irak), ancienne "capitale" de l’État islamique, où les fonds contribueront à reconstruire une école de musique ravagée, rendue célèbre par le reporter flamand Rudi Vranckx. "L’acheteur de l’instrument (estimé entre 15.000 et 20.000 euros, NDLR) investit dans un monde meilleur", renchérit Joris Wouters. Le propriétaire idéal? "Un musicien invétéré". Quant à nous, on rêverait de l’offrir à notre musicienne préférée, Astrid Allègre. Et vous?