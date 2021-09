Yuki Hayama et les dix mille fleurs de porcelaine

Le maître nippon, qui n’était plus venu en Europe depuis 15 ans, transfigure la fleur au feu de son four. Un art pétri d’histoire à découvrir à la galerie Pierre-Marie Giraud.

La dernière fois, c’était en Finlande, et, en ce mois de septembre, c’est à Bruxelles. Il est natif de la ville d’Arita, à la pointe sud-ouest de l’archipel, qui fait face à la Chine, d’où vient la tradition de la porcelaine. Arita est au Japon le berceau de la céramique. À partir de cet héritage, il a élaboré son style. C’est là qu’il a appris la fabrication de la porcelaine, et notamment la technique de peinture de l’estuke. Des scènes peintes inspirées par la mythologie et la nature, où le foisonnement vertigineux n’a d’égal que l’élégance et l’équilibre souverain de la composition.