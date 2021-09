Yves Zurstrassen, peintre: "Je ne suis pas quelqu'un qui attend l'inspiration"

Issu d'une famille de lainiers de Verviers – il présente d'ailleurs pour la première fois des tapisseries –, Yves Zurstrassen pratique une peinture abstraite et colorée, que cet artiste autodidacte a peaufinée au cours de plus de quarante ans de carrière. La galerie Baronian Xippas présente une nouvelle série d'œuvres intitulée «4 COLORS» (après la rétrospective que le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles lui consacrait voici deux ans), portrait quadrichromique d'un artiste au parcours contrasté, à l'image de sa peinture, devenu bruxellois de cœur et qui a trouvé dans la musique et le jazz en particulier le même sentiment de liberté accompagnant sa peinture. Interview sous le signe de la liberté… de «tons»