À la Patinoire, Carlos Cruz-Diez transforme la lumière en réalité spatio-temporelle

Les herses d'Olga de Amaral

En harmonie, la Colombienne Olga de Amaral sculpte l’étoffe en se libérant du cadre . Ses pièces amples flottent sur le mur, désobéissent à la verticale, tissent l’espace avec aplomb et légèreté et leurs titres composent une musique mémorielle («Memento»), cellulaire («Nucleo») ou atmosphérique («Nebula»). La triade «Bruma P, Bruma Q et Bruma 3», herse de fils de lin suspendus illumine l’espace d’un motif solaire.

Enfin, les Biomorphica de la Wallonne Geneviève Levivier nous font passer instantanément du visible à l’invisible, d’une végétation de «branchages de Tanaisie glanée» à une luminescence bleue nocturne («Biomorphica II»). Le silence et la nuit nous enveloppent, et cette luminescence bleue qui sourd des murs nous apaise.

Un fil envoûtant

Entre les lamelles verticales de l’enchanteur vénézuélien de la lumière, les fils verticaux de la sculptrice colombienne et les phosphorescences de la Belge, on suit un fil envoûtant.

Entre les lamelles verticales de l’enchanteur vénézuélien de la lumière, les fils verticaux de la sculptrice colombienne et les phosphorescences de la Belge, on suit un fil envoûtant. À la tête de la galerie, Constantin Chariot et Valérie Bach livrent leur méthode: «En mettant en avant Olga de Amaral en Belgique depuis plusieurs années, nous avons ouvert une voie éditoriale vers la tapisserie contemporaine, que nous marions cette fois avec l’abstraction sensible de Cruz-Diez».