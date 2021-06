Artcurial propose à la vente 26 portraits de femmes dans le cadre de "Togeth’Her"

La Monnaie de Paris accueille du 4 juin au 4 juillet "Artistes à la Une Togeth’Her" (après Vogue 2019 et Libération 2016), avec Madame Figaro qui célèbre ses 40 ans (1980-2020) décalés d’un an à cause du… covid: 26 artistes, femmes et hommes, imaginent la "Une" en réalisant les portraits de femmes qui ont joué un rôle dans notre histoire contemporaine. La plupart des œuvres seront éditées en estampe au format homothétique du magazine. Les originaux, eux, seront vendus aux enchères par Artcurial entre le 30 juin et le 6 juillet sur leur site.