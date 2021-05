Collectible Salon, archipel digital du design

Pour sa 4e édition, Collectible opte cette année pour une version en ligne étoffée de présentations in situ à Bruxelles et dans le monde.

Il s’agit d’une formule à deux étages: la Collectible Week réunit des galeries et lieux d’expositions bruxellois. Et Collectible In the Gallery permet à des galeries exposantes de Collectible de prendre part à la foire depuis leur ville d’existence, de Milan à Paris, de Los Angeles à Beyrouth.