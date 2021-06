De l’Afrique à Paris avec la foire d’art 1-54

Adossée à Marrakech

Lors de la foire et tout février, le 1-54 Forum offrait projections, performances, ateliers et présentations, organisés par LE 18, plateforme de création et diffusion en ligne. Situé Riad Laarouss, quartier de l’ancienne médina de Marrakech, LE 18 est né d’une double volonté: "soutenir les artistes marocains par des résidences" et des expositions; "établir un pont entre les scènes culturelles marrakchies et le reste du Maroc" et, au-delà, "des résidences internationales et des collaborations locales". L’édition de Marrakech s’adosse au Musée d’Art contemporain africain Al Maaden (MACAAL), à la Fondation Montresso ou au Comptoir des Mines, centre d’art contemporain.