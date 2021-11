La Brafa annule sa foire de janvier à l'ire des exposants

La reprise de l’épidémie et les errances de la gestion sanitaire ont fait paniquer la direction de la Brafa qui a décidé d’annuler préventivement la grande foire d’art de Belgique, prévue fin janvier.

Rien ne l’y obligeait à ce stade de la reprise de l’épidémie de covid, mais le conseil d’administration a cru bon d’annuler préventivement l’édition 2022 de la Brafa (Brussels Art Fair) qui devait se tenir à Tour & Taxis, fin janvier. Cette décision, prise vendredi, est une douche froide pour les 134 exposants, issus de 14 pays, qui avaient répondu présents et comptent généralement sur ce genre de foires pour réaliser leur chiffre d’affaires.

Beatrix Bourdon, directrice générale de la Brafa, déplore «une année de travail perdue. L’incertitude nous interdit de prévoir un dîner de gala avec 1800 convives ou un vernissage avec 6000 invités». Après consultations internes, il a fallu trancher, limiter les pertes, plaide-t-elle: «La construction sur le site de Tour & Taxis devait débuter le 27 décembre. Les acomptes ont été versés aux architectes, les supports publicitaires en Belgique et à l’étranger achetés. En allant de l’avant, nous mettions la foire, nos exposants et nos intervenants en péril. Notre ASBL a un budget en équilibre, et nous nous y tenons.»

«Une année de travail perdue. L’incertitude nous interdit de prévoir un dîner de gala avec 1800 convives ou un vernissage avec 6000 invités» Beatrix Bourdon directrice générale de la Bafa

Pour Didier Claes, vice-président et galeriste belge mondialement réputé, «on entre dans un régime intenable qui insécurise citoyens et décideurs. Devoir s’imposer ces décisions du jour au lendemain est intolérable. Le citoyen que je suis crois cela absurde; le vice-président juge en effet périlleux de poursuivre; le galeriste s’adapte: mes participations aux foires sont plus calibrées. Certains confrères réalisent 80% de leur chiffre annuel à la Brafa, pour moi, c’est 30%».

134 exposants Pour cette édition 2022, 134 exposants venus de 14 pays avaient répondu présent.

Des galeristes en colère

Constantin Chariot, directeur de La Patinoire royale et exposant, ne décolère pas de cette seconde annulation «d’un trait de plume»: «Nous sommes entre les mains de gouvernants erratiques, incompétents qui créent l’insécurité commerciale et juridique permanente, sous l’influence d’experts autoproclamés, sans débat démocratique. En novembre et décembre, La Patinoire a annulé trois événements: perte de 45.000 euros. En 2020, c’était 70% de pertes, un peu moins en 2021. Une Brafa représente 30% de nos revenus. Au-delà, ce sont des millions de pertes collatérales pour Bruxelles et sa région, de recettes fiscales pour l’État.»

"Cette décision de la Brafa est anticipative et purement discrétionnaire, à ce stade. Le bien-fondé de cette facturation peut donc légitimement se poser." Yves-Bernard Debie Avocat belge du marché de l’art européen