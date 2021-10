La Brafa fin janvier à Bruxelles avec Arne Quinze à l'honneur

Après une édition 2021 morcelée au travers les galeries participantes et diffusée sur le web en raison de la pandémie , la 67e foire d'antiquités et d'objets d'art Brafa (Brussels Art Fair) sera organisée en présentiel sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles du 23 au 30 janvier prochains .

Créations monumentales

Après Julio Le Parc (2017), Christo (2018), Gilbert & George (2019), Arne Quinze sera le premier artiste belge à prendre la place d'invité d'honneur de la Brafa. Ce peintre et sculpteur contemporain a débuté sa carrière dans les années 1980 en tant que graffeur et a continué à faire des villes des musées à ciel ouvert avec ses créations et installations monumentales.

Son travail se fonde sur des questionnements relatifs aux thèmes de l'interaction sociale, l'urbanisation, la diversité et la nature . "J'ai été choqué d'apprendre que depuis que je suis né en 1971, nous, les humains, avons réussi à détruire un tiers de la flore et la faune qui existaient à cette époque", a relevé l'artiste.

Ses installations publiques ont pris place dans des centres-villes en Belgique (Cityscape, The Sequence, Rock Strangers, The Passenger), et dans le monde entier, notamment en Allemagne (The Traveller), en France (Camille, Rock Strangers, Le Beau Rêveur), au Liban (The Visitor), en Chine (Red Beacon), au Brésil (Matarazzo) et aux États-Unis (Timegate, Whispers, Scarlet).