Le Hangar expose l'amour transi de Claude et Lilly

Entre 2015 et 2018, le photographe Vincen Beeckman a saisi l'amour de deux SDF jusqu'à ce que la mort les sépare. 29 portraits déchirants, exposés pour la première fois à Bruxelles, au Hangar Art Center, en plus d'autres récits intimes.

Rarement une œuvre vous saisit à ce point à la gorge. Au premier étage du Hangar Art Centre, épicentre de la photographie d'art à Bruxelles, on tombe nez à nez avec Claude et Lilly , deux SDF dont les visages amochés par la vie disent tout de la rudesse d'une existence passée dans la rue, les cafés, les taudis. Lui vient de Sint-Pieters-Leeuw, elle, des Marolles. Ils s'étaient épris l'un de l'autre à la Foire du midi, il y a plus vingt ans, d'un amour solide, indéfectible , mais qui ne sauvera pas Lilly de la déchéance ni de la mort, survenue en 2018.

Dans ces 29 portraits en plan serré, le photographe belge Vincen Beeckman ne masque rien de leur misère, à peine soutenable dans les derniers instants. Et de nous renvoyer à notre condition humaine dont la pandémie nous a rappelé qu'elle n'était pas seulement le lot des "invisibles" mais de tous. C'est d'ailleurs un tour de force que d'exposer à la Place du Châtelain, qui concentre l'aisance bruxelloise, et sur un mur au blanc immaculé, la détresse humaine transcendée par l'amour avec un grand A.

Après "The World Within", qui exposait le travail sur le confinement de plusieurs photographes internationaux, le Hangar Art Center poursuit avec "Regarde mon histoire" son exploration de l'intime – dix photographes ayant fait leurs études en Belgique et qui ont accepté ici de se livrer. "On voulait rester connectés à cette thématique", explique Delphine Dumont, la directrice de la galerie fondée par Rodolphe de Spoelberch.