Les enchères d'art contemporain dopées par les NFT

Selon Artprice, les NFT, ces certificats d'authenticité associés à un objet virtuel, révolutionnent le marché de l'art contemporain et dopent les prix.

Un jour, les œuvres les plus cotées au monde seront peut-être un punk pixélisé - ou l’image digitale d’un footballeur. Une hérésie? Pas tant que ça...

Selon le rapport annuel de la société française Artprice , publié ce lundi, les ventes aux enchères d'art contemporain ont atteint un niveau historique de 2,7 milliards de dollars sur l'exercice 2020-2021 , dopées par les Non-fungible token ( NFT ) et les ventes aux enchères en ligne,

Avec 102.000 œuvres contemporaines vendues (artistes nés après 1945, peinture, sculpture, installations, dessins, photographies, estampes, vidéos, œuvres digitales en NFT) entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021, l'art contemporain pèse désormais 23% du marché de l'art, contre 3% en 2000-2001 , précise le leader mondial de l'information sur le marché de l'art.

Cela représente 34.600 signatures contemporaines , dont 1.300 entrées et 5.000 records personnels. Les opérations ont été réalisées dans 770 maisons de ventes réparties dans 59 pays. Christie's (32%), Sotheby's (26%) et Phillips (10%) s'arrogent deux tiers du chiffre d'affaires.

Mélanges d'univers

Banksy fait partie des cinq signatures les plus performantes du monde en salles de ventes, toutes périodes confondues.

Le street art, qui a beaucoup recours aux NFT, est reconnu comme une discipline majeure. Banksy (123 millions de dollars au premier semestre 2021) fait partie des cinq signatures les plus performantes du monde en salles de ventes, toutes périodes confondues, et se classe deuxième, derrière Basquiat ( 181 millions de dollars de volume d'affaires, soit 7% du résultat mondial).

La Chine en tête

Dans l'art contemporain, la peinture reste la catégorie reine en termes de valeur (73%) et de lots vendus (42%). Les toiles représentent 82% des ventes se chiffrant en millions.

Avec 40% des ventes mondiales, la Chine (continentale, Taïwan, Hong Kong) devient la première plaque tournante d'art contemporain, devant les États-Unis (32%) et le Royaume-Uni (16%). Hong Kong arrive juste après New York en tête des villes phares du marché de l'art contemporain et détrône Londres. Paris se classe à la cinquième place.