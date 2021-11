Magritte, peintre du presque réel

Événement rare, un Magritte parfaitement authentique fait surface après être resté septante ans en mains privées. La maison de vente anglaise Bonhams, présente à Bruxelles, le met en vente à New York le 7 décembre.

"Torse nu dans les nuages" a été peint autour de 1937. À cette période, Magritte a déjà exposé au Palais des Beaux-Arts en 1933 et à New York en 1936, chez Julien Levy, puis à Londres en 1938 chez de Mesens (London Gallery). Sa provenance remonte à Alexander Iolas, qui tenait la Hugo Gallery, à Paris et New York. Elle passe ensuite de la Côte Est des États-Unis, où Magritte est déjà venu et s’est fait connaître, à la Côte Ouest, où il est encore un presque inconnu.

C’est la Copley Galleries, à Beverly Hills, qui l’expose pour la première fois en 1948-1949, lors de la première exposition Magritte sur la Côte Ouest, peu avant son acquisition par la collectionneuse et mécène Amalia de Schulthess.

Deux Magritte vendus

Le peintre William Copley découvre le Surréalisme dans les années 1940, à travers son beau-frère, un autre peintre John Ployardt. Copley a cette confidence cocasse : "Le surréalisme clarifiait tout : ma famille si respectable, la guerre, et ce qui m’avait poussé à danser pieds nus au bal de fin d’études à Yale. J’avais le sentiment que c’était à ma portée."

Le duo venait d’ouvrir la Copley Galleries en septembre 1948, où ils exposent pour la première fois sur la Côte Ouest une trentaine de Magritte. "Torse nu dans les nuages" y est présenté sur un mur peint d’une fenêtre en trompe-l’œil. Pourtant, les peintres-galeristes n’en vendent que deux, et sont contraints de fermer six mois plus tard.

Le tableau est ensuite vendu par l’Esther Robles Gallery de Los Angeles, à Amalia de Schulthess. Durant sept décennies, la toile fait partie de la collection de cette Suissesse née à Oberaarch en 1918, et décédée à presque 103 ans en mai dernier, à Santa Monica.

Elle est née dans une famille de collectionneurs et de mécènes, et son père était proche de Paul Klee. Celui-ci rendait souvent visite au père et à la fille, qu'il encouragea à peindre. En 1941, elle quitte la Suisse pour les États-Unis. À New York, entre 1941 et 1943, elle se lie avec Piet Mondrian, qu’elle soutient. Avec son mari, Hans, ils édifient une somptueuse collection. Entre 1956 et 1962, elle-même peintre, chose assez rare pour une collectionneuse, elle est exposée par Esther Robles.

Magritte, Giacometti, Degas

La vente Bonhams reflète la dualité de la collection Schulthess, puisqu’elle propose à la fois des œuvres de grands noms et des pièces de la propre main d’Amalia, peintures et sculptures très maîtrisées.

Parmi les œuvres emblématiques, citons "Figurine entre deux maisons", sculpture d’Alberti Giacometti, conçue en 1950, et réalisée par le fondeur parisien Alexis Rudier ; un "Cheval de trait" d’Edgar Degas (1865-1881), plusieurs dessins à l’encre de Ludwig Kirchner et, parmi les œuvres de la collectionneuse, une huile, Landscape (Rio Grande) de 1959, qui pourrait évoquer une Georgie O’Keeffe éprise de géométrie, et trois de ses sculptures en marbre.

Validé

"Torse nu dans les nuages" a été présenté au comité Magritte, à Bruxelles, le 26 octobre 2021, qui l’a validé. Il est estimé à une somme comprise entre 6 et 9 millions de dollars.

Le motif du torse masculin fragmenté, si fréquent dans l’opus de Magritte, apparaît en 1932. Il s’était acheté un moulage en plâtre d’un torse nu, de ceux qu’utilisent les élèves des écoles d’art pour exercer leur œil et leur main, sans doute auprès de Maison Berger, à Bruxelles, propriété de sa belle-sœur, Léontine, chez qui il achetait ses fournitures. Son moulage partait sans doute d’un modèle vivant, et non d’une sculpture classique.

"L’esprit aime l’inconnu. Il aime les images dont la signification est inconnue, puisque la signification même de l’esprit est inconnue." René Magritte

Magritte était un peintre de l’inconnu: "L’esprit aime l’inconnu, écrivit-il. Il aime les images dont la signification est inconnue, puisque la signification même de l’esprit est inconnue." Ce désir de montrer l’inconnu, sans l’expliquer, c’est une pulsion qui l’habite, lui qui se présentait dans ses "Écrits complets" (Flammarion, 1979), non sans une ironie distanciée - mise en abyme théâtrale de sa propre personne - comme "l’homme qui dessinait des Magritte".

Il portait en effet un lourd fardeau d’inexplicable, celui du suicide de sa mère, Régina Magritte, née Bertinchamps, qui se jeta dans la Sambre en 1912. Son corps fut retrouvé chemise rabattue sur sa tête, souvenir qui serait à l’origine des visages voilés du peintre. Le procédé est fréquent : interposer des souvenirs imaginaires entre le traumatisme de la disparition et sa propre existence.