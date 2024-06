Harry van der Hoorn: "Dans dix ans, les conservateurs ne seront plus les seuls maîtres du monde de l'art"

Frieze London, Frieze Seoul, Brafa Bruxelles, Tefaf New York, PAD Paris, FAB Paris ou encore Tefaf Maastricht… Autant de foires d'art qui ne seraient pas possibles sans Harry van der Hoorn. Celui-ci gère la conception, le design et l'installation des stands permettant d'accueillir les exposants et les objets d'art dans les meilleures conditions.