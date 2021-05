Nino Mier, galeriste "Les Bruxellois sont plus cool que les Allemands et moins arrogants que les Français!"

«Les Bruxellois sont plus cool que les Allemands et moins arrogants que les Français!», nous lance-t-il. L’engouement de Nino Mier pour notre scène artistique lui a inspiré cette ouverture. Il la resitue dans un contexte historique: «L’Allemagne de l’après-guerre a eu un fort tropisme pour l’art, et une génération désormais octogénaire ou nonagénaire d’artistes et de galeristes avait un appétit de découverte qui a généré d’immenses collections de l’art vivant de la période.»

Bruxelles-Anvers, comme Los Angeles

Il perçoit la scène belge à travers le prisme de la mégapole Los Angeles. Le binôme Bruxelles-Anvers est son aire de jeu: «Pour moi, passer de l’une à l’autre, c’est comme passer d’un quartier de Los Angeles à l’autre. Anvers est plus dynamique, plus branchée, mais Bruxelles a ma préférence en raison de son atmosphère plus sérieuse, plus old school, et j’y reçois le soutien et les encouragements fervents des frères Janssen, Rodolphe et Sébastien, qui comprennent tout l’intérêt d’accueillir de jeunes galeristes comme moi, qui ne font qu’ajouter à l’énergie de la ville».