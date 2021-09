Patrick Mestdagh: "Nous sommes dans une société de 'repentance', où il faut désormais s'excuser de tout et pour tout"

Patrick Mestdagh, marchand d'art et tout nouveau président de la chambre des Antiquaires, la Rocad, défend les Arts premiers, depuis 30 ans, dans sa galerie, avec son épouse Ondine.

Chez Richard, au Sablon. Hier l'un des stam cafés préférés des Bruxellois, aujourd'hui un stam café ripoliné et parisianisé qui, malgré son lifting, est parvenu à garder son esprit et son âme. Si le public est plus jeune et plus branché que jadis, les bières coulent néanmoins des fûts dès 16h. En même temps que, sur la terrasse, les verres de vin claquent déjà au-dessus des bols de cacahuètes.

C'est ici que nous a fixé rendez-vous Patrick Mestdagh, marchand d'art et tout nouveau président de la chambre des Antiquaires, la Rocad. On aurait pu penser que c'était un choix de proximité ou de facilité pour celui dont la galerie est située à 50 mètres de là. Que nenni. Il suffit de le voir arriver "poker" du poing la moitié de la terrasse, et taper la discussion avec les patrons, pour comprendre que Patrick Mestdagh est vraiment un habitué. À peine installé sur sa banquette, il démarre comme une fusée pour en vanter les spécialités, à savoir le Spritz maison, le saucisson et des croquettes aux crevettes, qu'il s'empresse de commander. Lui est un habitué de la journée, le café du matin ou le déjeuner du midi. L'apéro de fin de journée, il évite: "trop dangereux, car on connaît toujours quelqu'un, et on ne sait jamais quand on va réussir à rentrer." Du coup, il nous a fixé rendez-vous tôt, "17h à 19h, ça va?".

Il a la voix basse, le timbre calme et un look sobre, égayé cependant par une broche maori en jade, qui témoigne de sa passion pour les objets atypiques et non européens, sa spécialité et le core-business de sa galerie qu'il tient avec son épouse Ondine.

Merci Jacques Chirac

C'est donc tout naturellement que nous démarrons sur le marché des Arts premiers, de plus en plus confronté à la délicate question des restitutions. Dans le métier depuis plus de 30 ans, Mestdagh explique que concernant ceux-ci, Bruxelles a toujours été une place forte et ce, dès les années 60, comptant de nombreux précurseurs et de grands galeristes. Même si la France avait 30 ans d'avance en la matière. Ce qui a vraiment changé la donne et fait exploser le marché, c'est l'ouverture du musée du quai Branly, à Paris.

"Sincèrement, on peut remercier Jacques Chirac. Grâce à lui, ce secteur a non seulement bénéficié d'une belle reconnaissance, mais ce marché, qui était plus confidentiel et de niche, est devenu plus transparent. Aujourd'hui, les galeries spécialisées sont peu nombreuses, mais sont très majoritairement 'propres' et au 'top'. Donc, si l'intérêt du public a fait augmenter les prix, cela a permis aussi d'assainir le marché, ce qui est une très bonne chose en soi. En revanche, ce que l'on peut regretter, c'est qu'aujourd’hui, le secteur des antiquités souffre d'un phénomène de 'repentance' qui le plombe. C'est aussi un phénomène de société plus général, où désormais il faut s'excuser de tout, et pour tout. On va trop loin, et il est temps d’arrêter avec ça."

Restitutions et contrition

Arrivé à la moitié de son Spritz, Patrick Mestdagh explique être irrité du fait qu'il est devenu quasiment impossible de faire entendre un propos plus nuancé quant à ces questions, voire même d'en discuter. Lui aimerait quand même rappeler que la très grande majorité des œuvres pour lesquelles on appelle à leur restitution dans leur pays d'origine ont été acquises légalement et par des personnes de bonne foi. Et ce, à une époque où, évidemment, on ne délivrait aucune attestation ni certificat d'importation qui en attesteraient.

Pire encore selon lui, ce sont surtout nos politiques qui s'engouffrent dans le débat des restitutions, là où les pays d'origine, souvent, ne leur ont rien demandé. "C'est fou quand même. Quant à ceux qui ergotent que ce serait juste de le faire, car depuis leur acquisition, il y a des décennies, la valeur des objets a explosé, j’aimerais rappeler que c'est la loi du marché. Ce que personne ne conteste quand il s'agit d'un Picasso."

Art, politique et excès de zèle

À l'entendre, on sent que la profession d'antiquaire a pris cher, plus encore quand on le branche sur le marché des objets archéologiques qu'on accuse – à chaque renversement politique – de financer indirectement le terrorisme dans les pays en proie à l’État islamique.

"On exagère beaucoup l'importance de l'arrivée des pièces archéologiques des pays en guerre sur le marché de l'art. Comparé aux milliards récoltés par la vente du pétrole venu d'Irak, de Syrie ou d’Afghanistan, les antiquités volées ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan. Aucune, d'ailleurs, n'est présentée sur le marché officiel, et je ne connais aucun professionnel prêt à prendre le risque d'en acquérir une à l'origine douteuse."

Non, ce qui énerve franchement Patrick Mestdagh et qui le fait grimper au totem, c'est le regard et le traitement que les autorités publiques réservent aujourd'hui à sa profession. Il explique comment, récemment encore, il était appelé en sa qualité de président de la Chambre des antiquaires concernant une statue romaine "prétendument volée" que deux carabinieri italiens avaient retrouvé par hasard dans une vitrine du Sablon.

"Sans même avoir été invité à s'expliquer, le marchand a vu débarquer 17 policiers, 4 combis et 3 motards dans son magasin pour saisir la statue. Et tout ça, en pleine journée et au vu de tout le monde. Lui est de bonne foi, vous pensez bien que s'il pensait que la statue était volée, il ne l'aurait pas acquise pour l'exposer dans sa vitrine. Ce type d’événement me fait dire qu'aujourd’hui on nous traite vraiment comme des marchands de cocaïne, des pilleurs de tombes ou des trafiquants d'armes. Être traîné dans la boue de cette manière, pour toute la profession, c'est vraiment très dur."

Le nez sur son second Spritz, et face aux dernières rondelles de saucisson, Patrick Mestdagh conclut être heureux de sa récente nomination. Deux ans pour faire changer les choses, mais aussi parvenir à faire revenir le public dans les galeries après 1 an et demi de covid, y'a pas à dire: c'est une sacrée rentrée!

Que buvez-vous? Apéro préféré: un Spritz.

À table: de la bière, ou du bourgogne rouge.

Sa dernière cuite: lors d'une récente grande réunion de famille. Après les confinements, c'était fantastique de passer un long dimanche tous ensemble.

À qui payer un verre: à Mikhaïl Gorbatchev, l'un des plus grands politiques du XXᵉ. Un homme qui a su mettre son intérêt personnel de côté pour le bien-être de tous.

Le nouveau président de la Chambre des antiquaires en 5 dates 1989: avec un ami, nous partons pour Berlin muni de 2 marteaux pour détruire un bout du mur.

2005: mon père fait un AVC au moment où il se retirait des affaires familiales. Un choc, car pour moi il avait toujours été "l'insubmersible". Depuis, c'est ma mère qui est la locomotive de la famille.

2011: mon meilleur ami tombe gravement malade. Au même moment, ma femme est enceinte. En un an, je perds un être cher et je deviens père.

2021: je deviens président de la Rocad. Un engagement très important, car je veux changer la manière dont on traite la profession.

2025: j'épouse une seconde fois ma femme Ondine, mais à Hawaï, où nous avons conçu notre fils Simon.