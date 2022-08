Œuvres uniques et séries d’atelier de Corneille en vente chez Vavato

En ce centenaire de la naissance de Corneille, la vente organisée par sa Fondation sur la plate-forme Vavato propose œuvres et objets, pièces uniques et séries d’atelier. Douze ans après sa disparition, cet ex du groupe Cobra ne cesse de se montrer.

Fidèle à son surnom, Corneille était un homme-oiseau, et son vol a traversé le ciel du siècle. Guillaume Cornelis van Beverloo (1922-2010), né à Liège de parents hollandais, expose pour la première fois en 1946. Cofondateur en 1948 avec Karel Appel de l’Experimentele Groep in Holland, il forme avec ce dernier, Christian Dotremont, Constant Nieuwenhuis, Asger Jorn et Joseph Noiret, le groupe Cobra (l’un des mouvements qui répondit par le geste esthétique aux traumatismes du conflit mondial).

Installé à Paris, de prestigieuses galeries de l’époque le reçoivent (Maeght, Colette Allendy). En 1951, la dislocation de Cobra le conduit à l’abstraction puis, influencé par ses voyages africains et américains, aiguillonné à partir de 1968 par sa seconde épouse et modèle de prédilection, Natacha Beverloo, une boucle créative le ramène à une nouvelle figuration lyrique autour de symboles distribués comme des lancers de dés: soleil, femme, oiseau, serpent, chat. Gravitant à distance joueuse du Pop art des années 1960 et 1970, il s’expose avec Warhol, Arman, César aux États-Unis…

Corneille forme le groupe Cobra avec Karel Appel, Christian Dotremont, Constant Nieuwenhuis, Asger Jorn et Joseph Noiret.

Septante ans de création ont été mis à l’honneur en 2019, avec «Artistic License: Six Takes on the Guggenheim Collection» au musée Guggenheim de New-York, récemment au Musée Cobra d’Amstelveen, (exposition «Corneille 100»), et le 15 octobre une exposition comportant notamment de somptueux tapis s’ouvrira à la galerie Pierre Loti de Marc Reault, à La Baule.

Vue en plein écran Corneille, "Figuration - Défiguration", lithographie, 1982.

Les 100 ans de sa naissance

Pour les cent ans de sa naissance, Natacha Beverloo, sa veuve, a suggéré à Cédric Pernot, ancien libraire qui l’aide à l’authentification des œuvres de Corneille et à la gestion de sa fondation et de sa galerie d’art qui lui sont dédiées, avenue Louise, de se rapprocher de Cédric Baetens, responsable de l’art moderne chez Vavato, après avoir repéré des faux vendus sur ce site de vente en ligne créé à Sint-Niklaas en 2015.

«Il les a aussitôt retirés. Nous nous sommes alors aperçus que les amis de Corneille, notamment Appel, y étaient vendus, et que Vavato recherchait des provenances d’atelier», pércise Natacha Beverloo. Les lots Corneille, qui reflètent autant l’abstraction, la figuration lyrique ou les objets, comme la table Traviata tirée à 15 exemplaires, proviennent ainsi de l’atelier et de tirages officiels inédits, validés par la famille.

"Tant de faux et d’œuvres volées circulaient qu’il était indispensable d’entreprendre ce travail." Natacha Beverloo Veuve de Corneille

Corneille aimait disséminer des autoportraits (plus ou moins) cachés dans ses œuvres. Le lot n°50 est de ceux-là: ce dessin autobiographique d’une femme qui s’entoure les épaules d’un serpent Cobra, comme d’un châle reptilien, surmonté d’un oiseau prenant son envol, formant une sorte de totem, est postérieur de cinquante ans à la création de Cobra. L’oiseau est un autoportrait symbolique de Corneille, le serpent représentant le groupe Cobra, qui entoure le corps de la Femme Muse aux seins nus («Femme, corneille et Cobra», 1997).

Vue en plein écran Corneille, "Le tigre amoureux", épreuve d'artiste, 1987.

L’inaccessible devient accessible

Dans les années 1990, Corneille avait installé son atelier au milieu de son jardin face aux champs de blé d’Auvers-sur-Oise peints par Van Gogh. Maître de l’estampe, il a créé «un vivier de plus de 60.000 images, lithographies et gravures, autant que Picasso ou Mirò», souligne Pernot.

Dès ses débuts, en 1954, il explore la céramique et la peinture sur bois. Lui qui disait: «J’ai toujours un pied dans le bac à sable» a toujours aimé objets, séries et tirages. «La fondation créée en mai 2011 a reproduit quelques images inaccessibles, à la même encre naturelle que les originaux, sur vélin belge», poursuit-il.

"Je voulais aussi m’adresser aux femmes, ou rendre l'art de Corneille accessible à ceux qui ont peu de moyens." Natacha Beverloo Veuve de Corneille

Inaugurée en 2004 par Natacha Beverloo, Schana B. Gallery expose en permanence l’œuvre de Corneille, avenue Louise: sculptures, dessins originaux, estampes, tapisseries, bijoux, à quoi s’ajoutent des expositions par période, technique ou thème, et un souci constant de l’authenticité. «Tant de faux et d’œuvres volées circulaient qu’il était indispensable d’entreprendre ce travail », souligne Natacha Beverloo qui a vécu avec Corneille 43 ans d’aventures communes.

Vue en plein écran Corneille, "Femme et oiseau".

Elle a qui a bien connu Alechinsky ou Appel a conscience que ces artistes ont toujours refusé de créer des dérivés. «Ce sont souvent les hommes qui détiennent l’argent et qui achètent les œuvres. Je voulais aussi m’adresser aux femmes, ou rendre son art accessible à ceux qui ont peu de moyens», dit-elle.

Souhait partagé par Corneille. «Il aimait l’idée d’être présent dans les intérieurs, à travers des objets usuels. Tenez, ce fauteuil où vous êtes, c’est celui dans lequel il s’asseyait des jours entiers, et il a dessiné le tissu de l’assise avec la maison Bouchara, imité en cela par Arman et Folon. Nous éditons ainsi des objets, vaisselles, bijoux (avec le joaillier parisien Philip Cardon) ou foulards (avec des soyeux lyonnais). Corneille voulait à tout prix que tout le monde accède à ses œuvres. Je n’oublie pas l’émotion d’une femme âgée qui a ainsi pu s’acheter une tasse Corneille.»

MARCHÉ DE L'ART "Art moderne - 100 ans Corneille" Jusqu'au 31 août 2022 Vente chez Vavato > Rétrospective au Musée Cobra d'Amstelveen, au Pays-Bas, jusqu'au 20 novembre. En savoir plus > Exposition à la MDZ Gallery, à Knokke, jusqu'au 17 septembre. En savoir plus