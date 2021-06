Vente Bernard De Leye chez Lempertz: Une collection royale

Pour la vente De Leye, Cologne a été préféré à Bruxelles, pour son taux de TVA inférieur (19%) et ses frais d’huissier nuls (1% à Bruxelles): "Sur un objet de 1 million, cela pèse." Toutefois, Henrik Hanstein, président de Lempertz et de la Fédération européenne des commissaires-priseurs , insiste sur les atouts belges: la centralité de Bruxelles offre la possibilité d'y faire un aller-retour depuis Paris, Londres, Amsterdam ou encore Cologne. "En décembre 2020, à Cologne, nous avons vendu au Louvre-Abu Dhabi 'La fillette au brasier' de Georges de La Tour 3,6 millions. L’œuvre a été exposée un week-end à Bruxelles et a permis à un conservateur du Louvre-Paris de venir l’examiner. Il ne serait pas allé à Cologne, en s’imposant une nuit sur place en pleine pandémie", explique Hanstein.

Autre enjeu de taille, le Brexit: "Les responsables de Sotheby’s et Christie’s prévoient de loger une part de leur activité sur le continent. Vendre certaines pièces à Londres requiert une licence d’exportation; ensuite, si un Allemand les achète à Londres, il doit s’acquitter de 25% de commission et 19% de taxe d’importation. En revanche, une importation à Bruxelles n’est taxée qu’à 6%, contre 9% aux Pays-Bas, 13% en Autriche, 10% en Italie, 5,5% en France (mais avec de lourdes contraintes administratives). Le ministère de la Culture allemand m’a informé que l’harmonisation des taux de TVA sur les œuvres d’art en Europe pourrait être envisagée. À ce sujet et sur d’autres, il est ardu d’avoir un interlocuteur en Belgique. Je m’étonne que les Britanniques n’emploient pas plus Bruxelles, mais je crois que le gouvernement belge ignore quelle position avantageuse est la sienne."