Vivre, dessiner, écrire, selon Rinus Van de Velde

Le plasticien flamand ne sait plus s’il s’est saisi d’eux ou s’ils se sont saisis de lui. Pour lui, le pastel à l’huile n’est pas de la peinture, mais bien du dessin. «Le crayon, c’est fastidieux à travailler en grand format. Seuls Pierre Klossowski et David Hockney y sont parvenus.» Le dessin ne doit pas être un croquis ou un fragment, mais une œuvre à part entière. «L’art, c’est chercher sa matière et trouver le moyen de la travailler de la façon la plus riche.»