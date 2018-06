5/5 pour le nouveau CD du pianiste belge Florian Noack, 28 ans

"J’admets que j’ai un peu dû convaincre le directeur de mon label!", sourit-il. Lequel a frémi, on l’imagine, en découvrant la play-list que suggérait Florian Noack pour son nouveau CD, "Album d’un voyageur". Mais La Dolce Volta, excellent éditeur, n’aura pas tremblé longtemps. À peine sorti, le disque hérite déjà d’un Diapason d’Or, ce qui vaut consécration artistique autant que promesses de vente. Faut-il rappeler que, l’an passé, le jeune pianiste belge avait obtenu une même distinction pour sa célébration de l’attachant et méconnu Lyapunov, tout autant que pour son jeu articulé, ciselé et volontaire, que tempère un éventail de sonorités subtiles, et pour ce sens de la construction et des plans sonores qui donnent du relief et une forme de plasticité à ses interprétations.