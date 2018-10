A Anvers, les lumières de Kotaro Fukuma

Pour le centième anniversaire de sa mort cette fois, Debussy ne le quitte pas, mais il le teinte à présent des ombres de la Grande Guerre qu’il a entrevues chez les contemporains du compositeur français à cette époque si dramatique pour l’Europe. Une esquisse de Schönberg , dix mesures tout au plus, condense les prémices d’une écriture dodécaphonique qui serait l’antidote aux errements morbides du romantisme. Un romantisme poussé au contraire dans ses derniers retranchements par un Nikolaï Medtner à la fois torturé d’avoir subtilisé la femme de son frère, parti au front, et par la grande révolution bolchevique de 1917.

Ce sont aussi 15 chants populaires de Bartók dont les quatre premiers sont également tragiques. Tout comme cette "Solitude", écrite précisément en 1918 par Louis Vierne , un élève de Franck et de Widor, et qui se distribue comme un leitmotiv dans les 4 parties qui forment ce poignant opus. "L’idée de ce programme ‘1918’ m’est venue en découvrant cette pièce de Vierne, il y a trois ans , nous explique Kotaro Fukuma depuis le Japon. J’ai lu sa biographie: c’est tellement dramatique. C’est incroyable que ce compositeur soit si méconnu. Il fallait faire quelque chose!"

"La diversité que j’ai découverte en Europe me donne le courage d’aller jusqu’au bout des idées inattendues qui me viennent."

C’est aussi l’occasion pour l’artiste de continuer à assouvir son esprit de découverte qui ne le quitte plus depuis qu’il s’est installé en Europe en 2001, à Paris d’abord où il a étudié au conservatoire, puis à Berlin, d’où il rayonne jusqu’au Carnegie Hall de New York. "J’aime la diversité cosmopolite et j’adore voyager, aussi bien pour mon métier que pour découvrir les cultures et les caractéristiques de chaque pays. La diversité que j’ai découverte en Europe me donne le courage d’aller jusqu’au bout des idées inattendues qui me viennent. En ce sens, je ne suis pas typiquement japonais; j’ose prendre des libertés."