"À Bozar, nous voulons soutenir les artistes mis en difficulté"

Yael Naïm: «Et si on pouvait vivre autrement?»

Annulations et reports de concerts, de spectacles ou de sorties d’albums en cascade, ces jours-ci. Pour les artistes et ceux qui travaillent avec eux, cela signifie aussi adopter une nouvelle philosophie. Par Joëlle Lehrer

Loïc Nottet

Le chanteur carolo devait sortir son second album, «Sillygomania», en cette fin de semaine. Il l’a annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux: cette sortie sera reportée. Pour son concert de Forest National, fixée au 25 avril, une date de report est trouvée à l’automne. Nous avions pu le rencontrer la semaine dernière. «J’étais en France, hier encore, pour des émissions télé. Elles se font dorénavant sans public. Ils rajoutent des faux publics en post-production. J’ai constaté là-bas que les gens ne se disent même plus bonjour.»

Très inquiet de la peur que suscite cette épidémie et de son danger, Loïc est néanmoins très clair: «Je préfère que mon concert d’avril soit reporté plutôt que de le maintenir dans une telle période. Et que les gens puissent en profiter dans des conditions optimales.»

Yael Naïm

«Nightsongs», son nouvel album, devait aussi sortir en ce début de printemps. Elle vit déjà depuis plusieurs jours une situation chaotique: «Ce qu’on a planifié est annulé. Le problème dépasse mon envie en tant qu’artiste de me produire en concert. Ce serait indélicat de ne songer qu’à ça. En discutant avec mes amis, ce que je ressens, c’est, qu’au-delà d’une maladie mortelle, il y a des choses pas inintéressantes. Beaucoup d’entre nous sommes dans une course permanente. Des fois, on a envie de voir les choses autrement. De marquer un temps de pause. Et de juger ce qui est essentiel. Des gens meurent et l’économie s’effondre. Mais on peut se poser des questions sur la manière dont on vit. Et si on pouvait vivre autrement. Alors, je ne sais pas où ça va nous emmener. Mais nous, en tant qu’artistes, on peut créer de manière différente. Notamment grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Il faut réfléchir à la façon de garder une énergie créatrice. Et de rester connectés au public. Mais je crois que dans les pires périodes de guerre, les artistes se sont débrouillés pour créer, même en secret. Donc, on va juste trouver un autre moyen. Je pense à faire des concerts en direct depuis chez moi. Bien sûr, cela ne remplacera pas un vrai concert avec de la lumière. Mais voilà!»

Alex Vizorek

L'humoriste qui doit occuper la scène du Théâtre de la Toison d’Or, dès fin avril, est actuellement confiné à Avignon. Pas encore inquiet quant à un possible report de ses dates de spectacle, il va se concentrer sur l’écriture de nouvelles chroniques et sketchs. «Avant de me coucher, je relis les ‘Fables’ de La Fontaine. En ces temps inquiétants, cela fait du bien.»

Et tous les autres...

Le milieu du spectacle, ce sont aussi des producteurs, techniciens, roadies, maquilleuses… Ainsi, Catherine Malmendier, qui travaille souvent comme make up artist sur des shootings photos, a perdu tous ses contrats ces derniers jours. Tous prient pour que la situation ne s’éternise pas.