"À Dieu seul la gloire", signait Bach au bas de ses œuvres

Au programme, notamment, la lumineuse BWV 21, la vivifiante BWV 75 et l’immense BWV 76. S’y ajoutent quatre préludes, qui sont autant de moments de sérénité, interprétés sur l’orgue Dominique Thomas de Strasbourg par Bernard Foccroulle .

Que du très beau monde en effet, avec quatre solistes de haut vol rompus à ce répertoire exigeant: Maria Keohane (soprano céleste), Carlos Mena (alto généreux), Julien Prégardien (ténor parfait) et Matthias Vieweg (basse profonde). Lesquels sont épaulés par un Ricercar consort en grand effectif et huit voix du Collegium Vocale Gent .

Cette lecture, on s’en doute, ne se veut pas introspective mais privilégie l’éclat du compositeur. Un CD labellisé à juste titre «disque officiel» de la Folle Journée de Nantes, hélas reportée, et qui n’en est que d’autant plus indispensable.