Adele et Stromae, masters en surprise(s)

La surprise pratiquée comme stratégie de marketing chez les popstars, c'est un genre employé depuis plusieurs années par les plus grands, comme Beyoncé. Sans se concerter, Adele et Stromae ont appliqué cette stratégie pour revenir à l'avant-scène.

Depuis moins de dix ans, les artistes de premier plan se sont emparés des canaux de communication avec leurs fans via les réseaux sociaux. Ils y annoncent eux-mêmes le titre de leur nouvel album sans attendre que leur label le fasse à leur place. Le communiqué de presse arrive ensuite dans les rédactions. Ils y comblent aussi les mois ou les années d'absence des charts et des salles de concerts en donnant régulièrement de leurs nouvelles. Ils peuvent également, via ces mêmes réseaux sociaux, annoncer la date de sortie d'un album.

C'est ce qu'a fait, ces jours-ci, la brillante Adele. L'Anglaise, qui était en mode off depuis sa dernière tournée de 2017 - durant laquelle elle a subi un accident aux cordes vocales -, sortira "30" le 19 novembre. En 2016, elle avait signé un contrat avec Sony Music pour un montant de 117 millions d'euros. Cependant, ce n'est pas via Sony Music que l'on a été informé de la "renaissance" d'Adele. Non, l'artiste a choisi "tout simplement" le Vogue british et posté sur ses réseaux sociaux les photos glamour d'un shooting exclusif, avec la couverture, pour l'édition de novembre de ce magazine. Donc, avant quoi que ce soit d'officiel émanant de son label, nous apprenions qu'Adele sortirait "30" en novembre. Et ce week-end, elle nous offre le premier extrait de son quatrième album, "Easy On Me". Qui est du 100% Adele.

Stromae - Santé (Official Music Video)

À la santé du Maestro

Pour Stromae, c'est aussi un accident de santé qui avait mis sa carrière musicale en mode pause. En 2015, alors encore en tournée en Afrique de "Racine carrée", il avait souffert des effets dévastateurs d'un traitement contre le paludisme, mais aussi d'un burn-out.

Deux ans plus tard, il avouait souffrir encore de crises d'angoisse. Stromae, avec son épouse Coralie Barbier et avec son frère, avait, on le sait, fondé le label Mosaert orienté vers la mode et le design. Mais jamais, il n'avait renoncé définitivement à une carrière musicale. Et voilà que sort, "par surprise", ce premier extrait d'un album à venir. "Santé", titre de ce single sorti ce vendredi, sur des rythmes de cumbia et un habillage électro.

"Santé" s'adresse à "ceux qui n'en ont pas". Mais aussi à tous ceux nombreux qui n'ont rien à fêter, ni à célébrer. Les pilotes d'avion, les infirmières, les champions des pires horaires. Et Stromae, aka Paul Van Haver, avec sa verve bien connue, y ajoute une touche perso: "aux jeunes parents bercés par les pleurs" car, on ne l'ignore pas, il est un jeune papa.

Premier single du l'album "30" d'Adele, attendu le 19 novembre.

Jusqu'il y a quelques jours, le mystère planait sur la firme de disques avec laquelle Stromae avait signé son nouveau contrat. Un long suspense, y compris pour les principaux intéressés, s'est achevé donc officiellement hier, puisque c'est Universal Music qui a remporté le bras de fer qui l'opposait à une autre major du disque. Universal Music est, on s'en rappelle, la firme qui a publié les deux premiers albums du Maestro. On ignore le montant de l'accord entre l'artiste et son label. La tournée, qui, pour l'instant, ne compte que trois dates dont deux en Belgique, est, elle, en train de s'organiser. Ainsi, on a appris que les personnes chargées de la sécurité de l'artiste belge, sur la tournée, étaient déjà sur le point d'être recrutées.

On suppose que d'ici la sortie de ce troisième album tant attendu, d'autres singles sortiront sur le même mode de la surprise. Car, ainsi, durant au moins vingt-quatre heures, tout le monde ne parlera que de ça et n'écoutera que ça. En relayant et commentant abondamment dans les médias comme sur les réseaux sociaux. Et pour pratiquement zéro euro d'investissement publicitaire. Bien joué!

-Adele, "Easy On Me", Sony Music *****

-Adele, "30", Sony Music, dès le 19 novembre

-Stromae, "Santé", Universal Music *****

-Stromae en concert le 19 juin à Werchter Boutique, le 10 juillet aux Ardentes à Liège et le 28 août à Rock en Seine à Paris.