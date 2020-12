Alain Souchon: "La culture est essentielle comme le pain"

Quand il pourra à nouveau voyager, Souchon partira en montagne ou dans le sud du Portugal… D’ici-là, on aura écouté en boucle la réédition de "Âmes Fifties", enrichies d’inédits. Interview exclusive d’un gentil monstre sacré.

«Vous êtes à Bruxelles», me demande-t-il à l’autre bout du fil. «C’est beau Bruxelles», ajoute-t-il. Souchon en interview, c’est toujours un petit moment de bonheur même comme ça.

La réédition d’"Âmes Fifties" sort ce week-end agrémentée de neuf titres en version unplugged.

Nous avons fait cela en petit comité avec mes fils Pierre et Ours. On a joué d’anciennes chansons, des connues et des pas très connues. Les chansons, c’est comme ça, il y en a qui restent à la maison et d’autres qui s’envolent. Donc, il y a «Caterpillar» et «Portbail» et puis, celles qui se sont envolées comme «On avance», «Rame» et «Foule Sentimentale». J’ai fait un medley, non pas un medley. Une salade, non, pas une salade. (Rires)

Chanson «Âmes Fifties»

On a pu vous applaudir, début 2020, à Forest National, et toute la salle chantait vos chansons…

Vous savez, tous les chanteurs rêvent de chanter à Forest National. J’y vais de temps en temps et j’en suis fier. J’aime aussi votre jolie salle du Cirque Royal. Je n’aime pas les salles trop grandes parce qu’alors, il faut des feux d’artifice, des avions, des grands spectacles. Ou alors, être en maillot de bain avec des danseurs. C’est tout un autre système.

Mais vous, à vous seul, vous êtes déjà un spectacle!

(Rires) Je me débrouille. On arrive sur scène, on est un peu désemparé. C’est un peu intimidant, tous ces gens qui nous regardent. Et puis, on se plonge dans l’atmosphère de la chanson.

"Foule sentimentale" n’est-elle pas une chanson parfaite pour l’époque qu’on traverse?

Oui… Notre monde est un petit peu matérialiste. C’est intéressant de se poser la question du bonheur. Est-ce que c’est d’avoir une Porsche et une Ferrari ou bien d’avoir une femme qui vous fait des bisous?

Vous avez, pour ce double album-ci, créé une chanson intitulée "Jaloux du soleil"…

Parce qu’on était dans une période, au mois de mai, qui était quand même un peu étouffante, triste; ce virus nous fout le cafard à tous. Ça bloque tout. Et le soleil, c’est quand même l’image de la gaieté, des vacances, de la mer, des filles en maillot de bain. Donc, j’étais jaloux de ça. Mon fils Pierre m’a fait écouter un début de musique. Je voulais justement faire une chanson légère et j’ai collé des paroles sur cette musique.

Alain Souchon - "Jaloux du soleil" (Clip officiel)

Dans la chanson, vous évoquez Marrakech et la Place de la Koutoubi.

Je suis né au Maroc et Marrakech est un endroit que j’aime bien. On voit les montagnes de l’Atlas au loin. C’est un endroit où le soleil est roi.

Vous êtes né à Casablanca mais vous n’y avez pas vécu longtemps.

Mes premiers six mois. Mon père était professeur et il avait été nommé au lycée de Casablanca. À l’époque, le Maroc était un protectorat français. J’en garde une petite nostalgie parce que l’endroit où l’on est né, c’est important.

Dans "Âmes Fifties", vous évoquez votre enfance et votre adolescence.

Qui se sont déroulées dans les années 50. Mes chansons sont comme des photos en noir et blanc. Quand j’ai découvert le monde, il était comme ça. Il y avait la guerre en Algérie, des voitures Simca… On allait en vacances dans le Nord, dans la Baie de Somme. Quelques fois, il n’y fait pas très chaud.

Vous avez passé pas mal d’années en pension.

Oui, à sept ans, j’étais en pension dans les Alpes. Puis, à Cluses et dans le Centre de la France, à Romorantin. La vie de pensionnaire, ça vous fait le caractère. On se crée des amitiés, on se débrouille tout seul. Puis, on est content de retrouver sa famille après. Mais on n’est pas forcément malheureux. C’est plus tard que je me suis dit que je m’ennuyais.

Diriez-vous que le meilleur est arrivé dès que vous vous êtes mis à faire des chansons?

Oui, c’est-à-dire que tout seul, je n’y croyais pas. Et puis, j’ai rencontré Laurent Voulzy et il m’a emmené dans sa fusée.

Et là, vous avez pu le voir, Laurent Voulzy?

Avec le confinement, on ne se voit pas beaucoup mais on se téléphone souvent.

Profitez-vous de ce confinement pour écrire d’autres chansons?

Je gratouille ma guitare. Je cherche des airs notamment pour Sandrine Kiberlain. C’est une grande artiste et donc, l’album sur lequel nous planchons, avec mon fils Pierre, se fera.

Que répondez-vous à ceux qui pensent que la culture n’est pas un secteur essentiel?

Je dirais que les gens qui disent ça sont des idiots. La culture est essentielle comme le pain. Il faut de la nourriture pour le corps et pour l’esprit. On ne peut pas laisser tomber son esprit comme un bout de chiffon en pensant que ça ne se verra pas.

Faites-vous un peu d’activisme pour le secteur culturel?

Non, parce que si j’étais à la place du gouvernement qui regarde les chiffres d’autant de milliers de morts par jour et essaie de prendre des mesures, les regrette ensuite, je serais perdu. C’est très difficile de faire ce qu’ils font, donc, je ne les accable pas.