Alarcón embarque Namur sur l’Arche de Noé

Archives diffusées sur le net et concert live en "drive-in movie": la musique ancienne se la joue moderne au Festival de Namur sous la baguette de Leonardo García Alarcón. Dont la dernière découverte, l’opéra "El Prometeo" de Draghi, sort en CD.

Ne boudons pas notre plaisir. L’Église Saint-Loup étant interdite pour cause de corona, le Festival de Namur a opté pour une version 2.0, diffusant sur le net quelques-unes des plus belles soirées de ces dernières années. "Tous nos concerts sont enregistrés", rappelle Jean-Marie Marchal, le directeur. "C’était l’occasion unique de valoriser ce fonds vidéo!" Et de revivre – ou découvrir – le Baltic Tour (Van Waas), Jasmin Toccata (Dunford et Rondeau) ainsi que deux oratorios de Händel, Sanson et Saül, emmenés par Leonardo García Alarcón, à la tête du Millenium Orchestra et du Chœur de chambre de Namur.



Le chef argentin sera cependant bel et bien présent avec le chœur et son ensemble la Capella Mediterranea pour un concert "Arche de Noé" en direct de Saint-Loup, retransmis sur le parking des Casernes. Sans doute le premier "drive-in movie baroque" de la cité mosane! Alarcón et ses troupes déclineront les Arcadelt, Monteverdi, Cavalli et autres Strozzi qu’il servent admirablement, avant de conclure par des extraits du dernier acte de l’opéra "El Prometeo" (1669), d’Antonio Draghi, composé par… Alarcón. L’histoire mérite d’être contée.

La surprise du chef

On connaît l’appétit du chef pour les partitions oubliées. En témoigne le superbe oratorio "Il diluvio universale" (1682), de Falvettti. Autant dire que, lorsqu’il découvre à la bibliothèque Léopoldine de Vienne l’original d’"El Prometeo", Alarcón s’emballe. La pièce, brillante, est l’un des premiers opéras écrits par un Italien… en espagnol, au service des Habsbourg. Bingo: en 2018, l’œuvre est montée à l’Opéra de Dijon, où Alarcón et la Capella sont en résidence, rejoints par le Chœur de Namur. Le succès est là, saluant une distribution exemplaire.

