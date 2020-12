Alexandre Dumas, roi de la romance

Si le père des "Trois Mousquetaires" ne montrait aucun don pour la musique, de nombreux compositeurs ont mis ses textes en chansons. 150 ans après la mort de l’écrivain, un CD au charme suranné compile les plus touchantes de ces mélodies.

Il avouait, toute honte bue, être l’homme le moins mélomane qui soit: "Il m’a toujours été impossible de reproduire un air sans le mutiler…" Auteur prolifique et adulé, Alexandre Dumas, c’est un fait, chantait comme une casserole. Quant au violon, dont sa mère avait longuement tenté de lui vanter la beauté, il fut forcé de le raccrocher, incapable même de l’accorder. "Mes ennemis les plus acharnés datent de cette époque", admettait-il avec humour, partageant le drame de beaucoup: on peut certes aimer la musique, très fort, tout en se sachant inapte à en faire… ou même à la comprendre.

Opéra ♥ ♥ ♥ ♥ "Alexandre Dumas et la musique" Karine Deshayes, Marie-Laure Garnier, Kaëlig Boché, Raphaël Jouan et Alphonse Cemin Alpha/Outhere

"Dumas entretenait un rapport catastrophique avec les notes", résume Claude Schopp, grand spécialiste de l’écrivain. "Et pourtant, toujours bienveillant, il a rédigé des livrets d’opéra, confectionné des couplets à chanter et autorisé nombre de contemporains à déposer de la musique au pied de ses vers, selon l’expression de Victor Hugo, pour des romances de salon." La romance, c’est cette brève pièce poétique mise en musique, de style simple, pour voix et accompagnement instrumental. Le genre fait fureur au XIXe siècle dans les salons bourgeois parisiens, où foule de jeunes filles en fleur, avec oncle Charles au clavier, poussent la chansonnette – et la massacrent, à l’occasion.

La liste des compositeurs qui empruntent la plume de Dumas mêle les plus illustres maestros – Hector Berlioz, César Franck, Franz Liszt, Giacomo Meyerbeer – à beaucoup d’autres restés obscurs. Méditations sur la vie de l’âme, légères comme un vent d’avril, ces formes musicales ressassent souvent le mal d’amour. C’est romantique, sentimental, attendrissant et plein de pâtres et de troubadours, un fifrelin cucul, aussi parfois.

Un monde quasi évanoui

Au tournant du Second Empire (1852), le succès de ces produits charmants s’effrite. Restent des partitions oubliées (une quinzaine, basées sur des textes de Dumas), que Claude Schopp a patiemment rassemblées, 150 ans après la mort de l’écrivain, à la Bibliothèque Nationale de France pour ensuite les confier à l’association Jeunes Talents.

Sur un CD sobrement intitulé "Alexandre Dumas et la musique", qui inclut quelques romances écrites par d’autres célébrités (Théophile Gautier, Victor Hugo, Gérard de Nerval), l’équipe a confié l’enregistrement de ces bijoux rétro à la mezzo-soprano Karine Deshayes et au pianiste Alphonse Cemin, accompagnés de trois interprètes en devenir (la soprano Marie-Laure Garnier, le ténor Kaëlig Boché et le violoncelliste Raphaël Jouan).

Les airs sont tristes et doux, et convoquent un monde très éloigné du nôtre, quasi évanoui. "À part un trio tiré de Piquillo, un opéra comique d’Hippolyte Monpou, on y trouve peu de morceaux gais", affirme Karine Deshayes. "Mais une ambiance très nostalgique, très mélancolique, qui évoque puissamment un temps révolu." Fragile et gracile, à l’image du beau poème "Le Sylphe" de Dumas, où, sur une mélodie de César Franck, la ritournelle du violoncelle et les arpèges du piano peignent "une ombre, un rêve, un rien"…