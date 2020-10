Alicia Keys se recentre sur l'essentiel

L’album était attendu en mars et pour cause de lockdown, il a été repoussé à cette rentrée automnale. Les questions d’actu, pour cette artiste qui a toujours prouvé son engagement , ne sont pas absentes comme, par exemple, dans l’efficace «Good Job» dédié aux travailleurs de l’ombre, les nouveaux héros luttant pour sauver les malades de la Covid.

Dans «Perfect Day To Die», elle traite des violences policières . Et dans «Underdog», co-composé avec, entre autres, Ed Sheeran, Alicia évoque ces mères célibataires attendant le chèque de fin du mois .

Ce qui frappe, au-delà des thèmes et de cette recherche de la vérité qui l’obsède, vient surtout des invités nombreux. Ainsi, Jill Scott – à qui Keys dédie carrément une chanson –, Miguel sur «Show Me Love» et de Khalid sur «So Done». Et par-dessus tout, on apprécie son duo avec Diamond Platnumz, un artiste tanzanien, qui apporte une touche de dub tropical bienvenue à «Wasted Energy».