Avec Nils Frahm, dans son studio berlinois et sur son label, Anoushka Shankar a enregistré "Chapter I: Forever, For Now", premier mini-album d'une série de trois, tout en résonances méditatives. Sitariste virtuose, la fille de Ravi Shankar cultive le même esprit d'ouverture que feu son célèbre père, mais à sa manière.