Antoine Maisonhaute (Quatuor Tana): "La musique de Glass implique toujours le partage "

Bruxelles accueille la création mondiale par le quatuor Tana de "King Lear", le neuvième quatuor à cordes de Philip Glass. Entretien avec Antoine Maisonhaute, premier violon.

Entre Philip Glass et le quatuor Tana, le courant est toujours passé. "Nous défendons son œuvre depuis longtemps", rappelle Antoine Maisonhaute, premier violon. "Nous avons enregistré ses sept premiers quatuors. Lorsque nous lui avons demandé d’en composer un nouveau, il a dit oui."

Évident? À voir. C’est la première fois en effet que Glass a confié l'une de ses créations à un ensemble non-américain. Il est vrai que l’inclassable quatuor Tana revendique l’héritage des quatuors La Salle et Italiano, qui, au siècle passé, abordaient avec le même appétit le grand répertoire et la musique de création. De quoi séduire le compositeur, qui fut l’un des papes du minimalisme, avant d’emprunter les chemins d'un lyrisme plus classique.

Un temps mise en péril par le Codeco anti-culture, cassé par le Conseil d’État, la création du quatuor à cordes n°9 ‘King Lear’ de Philip Glass par le quatuor Tana aura donc bel et bien lieu en première mondiale à Bozar, dans le cadre d’Ars Musica, accompagnant la sortie du disque.

Comment travaille-t-on avec un tel monstre sacré?

En toute simplicité. Philip Glass est un homme d’une très grande humilité, comme le sont les tout grands artistes.

Donne-t-il des directives pour l’interprétation?

Non. Il est très ouvert et note très peu ses partitions, comme du temps de Mozart, quand l'interprète était au centre du jeu. À nous de trouver le chemin qui nous correspond. Dans ses dernières productions, il développe des mouvements d'un lyrisme absolu, et tout particulièrement dans ce 9e quatuor. On y découvre des mélodies accompagnées que l’on se prend à siffloter, ce qui est très rare en musique de création. Sans parler de son sens aigu de la rythmique. Il a une capacité à surprendre l’auditeur qui est absolument magique.

"Nous avons choisi de jouer du contemporain pur et dur car ne pas le faire, ce serait affirmer que certaines personnes sont capables d'écouter une certaine musique et d'autres pas." Antoine Maisonhaute Premier violon du quatuor Tana

Le fait qu’il a composé pour le cinéma se ressent-il dans ses œuvres chambristes?

Sans aucun doute. Les musiques de film et de documentaires doivent être évocatrices pour souligner les émotions de manière instantanée. L’écriture de Glass interpelle notre imaginaire visuel. C’est flagrant dans ce dernier quatuor à cordes. Et pourtant, c’est une œuvre dans laquelle il continue à se remettre en question, avec des timbres jamais utilisés jusqu'à présent. À 85 ans, il cherche encore toujours de nouvelles couleurs! On y perçoit aussi la synthèse de ce travail immense qui l’a mené du minimalisme à toute une combinaison de styles. Glass, c'est la grande musique classique d’aujourd’hui. Il ne faut pas oublier qu'il a été fan de Stravinsky et qu’il a étudié à Paris avec Nadia Boulanger. Il a des notions d'écriture extrêmement poussées. De plus, c’est un des rares compositeurs contemporains à n’avoir jamais abandonné son instrument, le piano, et à continuer à se produire sur scène. Sa musique implique toujours le partage.

Si vous deviez conseiller quelques quatuors pour découvrir son univers, lesquels recommanderiez-vous?

Le premier, complètement atonal. Impossible à deviner qu’il s’agit de lui, ce qui montre tout le chemin parcouru. Je citerai aussi le quatuor n°3 "Mishima", un vrai chef-d'œuvre, ainsi que le n°7, immense mouvement de 16 minutes. Quant à ce neuvième quatuor, il est à l’image de sa trajectoire de vie, superbe.

"Ne faire que du baroque ou que du contemporain n’a pas de sens. Nous essayons d’amener cette ouverture d'esprit à nos concerts, mais ce n'est pas toujours évident. " Antoine Maisonhaute Premier violon du quatuor Tana

On vous sait très actif dans la diffusion de la musique actuelle auprès de publics qui n'assistent pas aux concerts – écoles, homes, banlieues... Avec succès. Quelle est votre recette?

Nous avons en effet choisi de jouer du contemporain pur et dur car ne pas le faire, ce serait affirmer que certaines personnes sont capables d'écouter une certaine musique et d'autres pas. C’est faux. Lors des concerts, on donne des pistes au public. Et j’annonce toujours la durée de la pièce. Ce repère temporel permet de ne pas se sentir prisonnier d’une œuvre dans laquelle on n’a pas envie de rentrer. Cela dédramatise...

Trop frileux, le monde classique à ce propos?

Interprètes et organisateurs ont tendance à se réfugier dans de l’archi-connu. Or, si on est un spectacle vivant, c'est parce qu'il y a de la création à amener aux publics – je mets le pluriel. Sinon, le spectacle n'est pas très vivant, ni très intéressant! Les grands interprètes – Oistrakh, Rostropovich...- défendaient le répertoire autant que les créateurs de leur temps – Prokofiev, Chostakovich, Ligeti...