Antoine Wielemans (Girls In Hawaii): "Travailler seul était assez vertigineux"

Antoine Wielemans: "Je me suis retrouvé dans des classes de solfège avec des ados, c’était assez drôle. Mais je rêvais depuis des années d’apprendre le piano. Et le disque est un peu arrivé au même moment."

Quand l’une des deux voix de Girls In Hawaii s’échappe en solitaire, c’est en français, dans l’intimité et au piano.

Vingt ans plus tard ou presque – nous étions en 2002 –, le tout premier passage de Girls In Hawaii au festival de Dour est encore frais dans sa mémoire. "C’était sur la Last Arena, à 17h, le jeudi", réplique Antoine Wielemans quand on l’évoque. À l’époque, son groupe n’ayant pas encore sorti d’album, celui-ci avait, pour les rappels, repris l’un ou l’autre titre chanté quelques minutes auparavant… Il rit: "J’y repense pas mal en ce moment parce que je sors un premier disque qui compte neuf morceaux, et que c’est avec ces neuf morceaux que je vais devoir refaire des concerts! Même en les jouant tous, ce serait un concert court! Comment on fait?"

Avec "Vattetot", son premier album solo donc, qui doit ce titre au petit village normand où il est allé s’isoler pour écrire, Antoine se retrouve pour la première fois sans son groupe. Comme il le dit: souvent une grosse machine à déplacer et très chronophage. "Ce n’est pas un regret! Mais j’avais vraiment envie de faire un truc à côté, rencontrer d’autres gens, tourner un peu dans d’autres formules, voir d’autres types de lieux…" L’idée fut alors, outre se lancer un petit défi à lui-même, d’aboutir à quelques morceaux, puis les retravailler en studio avec des musiciens. "D’avoir vraiment ce truc de rencontres…"

"Dans ce projet solo, j’ai été frappé de voir à quel point le doute peut être compliqué à gérer."

Ce n’est pas ce qui s’est produit. Même si la plupart de ces nouveaux titres lui sont donc antérieurs, le confinement est passé par-là… "On avait notre fille à la maison, alors ces morceaux en chantier tombaient finalement bien pour avoir une activité de deux ou trois heures par jour. Et c’est devenu un projet très 'home made'."

Qu’est-ce que ça fait d’être tout seul? "Je l’ai plutôt découvert en travaillant sur le disque: c’est le doute permanent! En groupe, quand les chansons sont validées par quelques-uns d’entre nous, on ne se pose plus trop la question. Dans ce projet solo, j’ai été frappé de voir à quel point le doute peut être compliqué à gérer. On y croit pendant trois jours, puis plus du tout. Et c’est comme ça depuis le début. Là, on bosse la version live, j’ai deux musiciens avec moi, le label est plus impliqué: ça crée déjà de possibles discussions. Mais pendant toute la gestation du projet, c’était assez vertigineux de travailler seul!"

Fasciné par le piano

Dans ce projet, l’apprentissage du piano lui doit aussi quelque chose. "Avec Girls, on chipote sur des claviers depuis longtemps. Mais le piano est un instrument qui m’a toujours fasciné, depuis l’enfance. Il y a trois, quatre ans, j’ai essayé d’en acheter un, puis j’ai recommencé des cours à l’académie de Saint-Gilles. C’est hallucinant: quand tu es chômeur, ça coûte 10 balles par an, pour une demi-heure une fois par semaine avec une prof particulière. Tu dois juste faire le solfège." Tous les morceaux sont nés sur le clavier. "Après avoir fait mes vingt minutes d’entraînement puisqu’à ce moment-là, j’apprenais à l’académie, je traînais autour du piano pendant une heure, à chercher. Ça a ouvert pas mal de champs possibles."

"Si je sentais un truc cool, je commençais à travailler la nuit. Ça pouvait parfois durer jusqu’à 11h du matin, écroulé, ayant fumé quelques pétards, bu plein de bières…"

L’écriture des textes a, elle, eu cette maison en Normandie pour cadre. En plein hiver. Une démarche et une méthode obligeant à être créatif! "Quand tu mets tout ça en place, tu ne peux pas revenir avec rien. Même si tu reviens avec des choses que tu ne garderas pas forcément, ça aura toujours fait avancer le truc." Il y a en outre redécouvert le plaisir de malade (sic.) de travailler la nuit! "Tous les après-midi, je mettais les choses en place, je réécoutais ce que j’avais fait à Bruxelles, et puis le soir, vers 10, 11h, le point: 'Est-ce que l’idée autour de laquelle je suis en train de tourner est excitante?' Si je sentais un truc cool, je commençais à travailler la nuit. Ça pouvait parfois durer jusqu’à 11h du matin, écroulé, ayant fumé quelques pétards, bu plein de bières…

Antoine Wielemans, "De l'or"

Et si Vattetot joliment "cotonneux" est chanté en français, c’est parce que ça fait un bail qu’Antoine Wielemans écoute beaucoup plus d’auteurs francophones (Gainsbourg et Mathieu Boogaerts notamment) qu’anglophones. "Il y a aussi ce côté génial de pouvoir écrire vraiment plus dans la fulgurance. De pouvoir noter trois accords, quatre bouts de phrases, jusqu’à ce moment, parfois, où tu sens que tu es dedans et que tu peux quasiment écrire une chanson en dix minutes!" Promis: même si les sujets évoqués sont clairs (de la poésie du beau au réchauffement climatique en passant par une fin de nuit bruxelloise), tout ce qu’il peut y avoir eu de brut, d’inconscient parfois dans ce processus créatif est préservé, sur cette galette pleine d’intimité.