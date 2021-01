Après Bob Dylan, Neil Young vend 50% des droits musicaux de ses chansons

Le gestionnaire principal du fonds d'investissement, Merck Mercuriadis, est particulièrement satisfait de la collaboration avec Neil Young. "Cet accord change à jamais Hipgnosis. J'ai acheté mon premier album de Neil Young quand j'avais sept ans . 'Harvest' était mon compagnon et je connais chaque note, chaque mot, chaque pause et chaque silence", a déclaré Mercuriadis, ancien manager d'Elton John, Iron Maiden et Beyoncé, entre autres.

Pas le premier

Elle fait suite à la vente, le mois dernier, de l'ensemble du catalogue de Bob Dylan à Universal Music Group. Selon des sources proches de Bob Dylan, son catalogue vaut au moins 200 millions de dollars. Il contient plus de 600 chansons, dont certains succès emblématiques tels que "Blowin' In The Wind", "The Times They Are a-Changin" et "Knockin' On Heaven's Door".