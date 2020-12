Après les idées, le son de Beethoven

"Hôtel Beethoven", l'exposition que consacre Bozar au 250e anniversaire de la naissance du compositeur, présente tous les pianos-forte qu'a connus Beethoven et les livre aux doigts des pianistes.

On sait que Beethoven a possédé au moins deux instruments, un Erard français et un Broadwood anglais qui tous deux ont influencé son esthétique viennoise . Quelle magie pouvait-il tirer de l'"una corda" de l'Erard, une pédale qui adoucit si bien le son que l'on comprend tout de suite la couleur laiteuse qu'il a voulu donner à sa sonate au "Clair de lune"; un instrument capable aussi de réaliser ces trémolos qui ouvrent sa sonate "Waldstein" dans un effet saisissant, impossible à rendre sur un piano moderne .

D'où l'intérêt de faire sonner toutes les répliques de ces instruments , signées par le Flamand Chris Maene, et que l'on retrouve dans l'exposition de Bozar, " Hôtel Beethoven ", qui vient de rouvrir et est prolongée jusqu'au 14 février 2021.

Parmi les 4 récitals en streaming restant, les 11, 20 et 27 décembre, et le 5 janvier, on épinglera celui de la géniale pianofortiste russe Olga Pashchenko, qui jouera le dimanche 20, à 20 heures, l'"Opus 111", l'ultime sonate de Beethoven.